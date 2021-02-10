POCO F3 GT или OnePlus Nord 2: какой смартфон будет дешевле

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Компания объявила ценник на POCO F3 GT

Бренд POCO стал активно развиваться с прошлого года и, похоже, что бурный рост продиктован желанием дать отпор Realme. Прежде всего, на рынке Индии и агрессивный такой ответ. И компанию не смущает, что в портфолио преобладают переименованные версии Redmi. Таким нехитрым способом Xiaomi давит конкурентов по двум фронтам.

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Результатом политики ребрендинга станет POCO F3 GT, который продается в Китае как Redmi K40 GE. Новинка минимум первые три месяца останется эксклюзивом рынка Индии и выгрызать себе нишу она будет посредством демпинга цен. Один из топ-менеджеров POCO в Индии Анудж Шарма в своем интервью изданию India Today заявил о том, что Poco F3 GT в этой стране будут продавать за $403. Для сравнения, за OnePlus Nord 2 с аналогичной аппаратной платформой должны запросить от $430.

Анудж Шарма также сообщил, что ранее планировалось представить смартфон в августе или сентябре, но в конце концов его покажут в июле. Но он опроверг предположение, что это может произойти 22 июля в один день с релизом OnePlus Nord 2.

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Среди прочего он подтвердил, что POCO F3 GT предложит AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR 10+ и DC Dimming. Будут и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и по словам топ-менеджера компании это будут лучшие динамики, которые когда-либо ставили в смартфонах POCO.

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Источник: indiatoday