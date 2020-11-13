Пользователи столкнулись с серьезной проблемой после обновления до MIUI 12

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Poco X3 NFC и другие смартфоны Xiaomi уходят в перезагрузку при установке обновления

MIUI — предмет гордости Xiaomi и нередко объект для критики со стороны пользователей. Ничего совершенного не бывает, поэтому не удивительно, что пользователи устройств компании сталкиваются со сбоями в работе прошивки. Так, пользователи Poco X3 NFC пожаловались на проблемы с работой этого смартфона.

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Так, в сети начали появляться жалобы пользователей на то, что после установки последнего обновления MIUI 12.05 смартфон начал впадать в бесконечный цикл перезагрузки. Чтобы решить проблему, некоторым пришлось сбросить Poco X3 NFC до заводских настроек.

На уровне предположений и с оглядкой на то, что с ней сталкиваются владельцы Poco X3 в Индии, говорят о том, что причиной сбоя может быть конфликт программного обеспечения смартфона и приложения Airtel, которое популярно в этой стране. Интересно, что еще месяц назад появилась первая жалоба на эту проблему, но комментарий удалили.

Судя по комментариям к посту одного из владельцев Poco X3 NFC, который выложил в Twitter ролик, чтобы показать суть проблемы, с подобным сбоем сталкиваются, и владельцы Redmi Note 7 и Redmi Note 9 Pro Max. Сам производитель на данный момент никак не комментирует ситуацию.

Еще одна претензия в адрес компании — она так и раскрыла исходный код ядра Poco X3 NFC. Смартфон был представлен 7 сентября и тогда же компания пообещала, что откроет исходники в этот же день. Что помешало «дочке» Xiaomi сдержать обещание, неизвестно.

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Источник: twitter, xda developers