Новый Redmi Note: автономность на максималках

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Xiaomi возьмет новый для себя рубеж по емкости аккумуляторов

Внимательные пользователи и фанаты Xiaomi уже заметили, что в серии Redmi почти все аппараты имеют батарею емкостью 4000 мАч и выше. А в последнее время она уже начала ставить аккумуляторы емкостью 5000 мАч. Компания и дальше пойдет по пути наращивания миллиампер и возьмет очередную планку — 6000 мАч.

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В базе данных TENAA была обнаружена информация о смартфоне с индексом M2010J19SC. Все характеристики на данный момент не названы, но кое-что интересное разузнать удалось. Так, сказано, что габариты корпуса устройства составят 162,29х77,24х9,6 мм при весе 198 грамм. И это достаточно хорошие показатели, если смотреть на них через призму того, что внутри установили батарейку емкостью 6000 мАч /минимальная емкость 5900 мАч/. Среди прочих характеристик также упомнят дисплей диагональю 6,53 дюйма.

Чуть больше информации о новинке раскрыл достаточно активный поставщик утечек Digital Chat Station. По его сведения, смартфон удостоился IPS-дисплея разрешением 2340х1080 точек, восьмиядерного процессора с пиковой частотой 2,0 ГГц, фронталки на 8-мегапикселей и главным датчиком в основной камере будет сенсор на 48 Мп. Помимо емкой батарейки новинка также получит быструю зарядку мощностью 22,5 Вт.

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Что это за смартфон, точной информации нет. На уровне догадок одни говорят о том, что это будет еще одна модель семейства Redmi Note 9, а другие уверены, что она станет частью новой серии Redmi Note 10.

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Источник: mydrivers