Помните приложение Periscope? Нет? А оно закроется в ближайшее время

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Приложение Periscope, сервис прямой трансляции видео от Twitter, прекращает свою работу спустя 6 лет после своего появления на рынке.

Вчера Twitter выложил пост, в котором компания объявила о том, что некогда популярный сервис Periscope прекращает свою работу. Соцсеть, владеющая приложением для трансляции видео, уточнила, что Periscope прекратит свою работу в марте 2021 года.

Twitter сообщил, что в Periscope наблюдалось снижение количества пользователей, добавив также, что большая часть функциональности Periscope и так уже включена в Twitter.

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Компания сказала, что, вероятно, совершила бы этот шаг еще раньше, если бы не пандемия коронавируса, которая помешала многим планам Twitter. Несмотря на то, что Periscope будет удален из магазинов приложений только следующей весной, сервис уже начинают потихоньку лишать основной функциональности – уже нельзя создать новый аккаунт, а также убрали возможность донатить любимому стримеру.

Все видео из Periscope, которые пользователи репостили в Twitter, останутся на серверах соцсетей в виде повтора, а все стримеры смогут выкачать архив своих трансляций и данных до того, как приложение будет закрыто в следующем году – это подтвердил сам Twitter.

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Разработка Periscope была закончена в феврале 2014 года, но повсеместно приложение запустилось только после того, как Twitter приобрел Periscope в следующем 2015 году за 100 миллионов долларов. Он создал настоящий ажиотаж в первые дни своего существования и повлиял на такие сервисы, как Twitch, а также на добавление похожей функциональности в известный YouTube.

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Источник: Slash Gear



https://andro-news.com/news/twitter-predupredit-vas-chto-vy-laykaete-nepodtverzhdennuyu-info.html Twitter предупредит вас, что вы «лайкаете» неподтвержденную информацию(в Адм. панель)