Twitter предупредит вас, что вы «лайкаете» неподтвержденную информацию

157

Twitter решил помочь вам не выглядеть глупо, если вдруг вы лайкните непроверенную информацию.

Предупреждение в Twitter

Если вы активный пользователь Twitter, то наверняка замечали, что в последнее время соцсеть добавила несколько изменений, чтобы помочь остановить распространение «небезопасных» сообщений (так называемые Fake News) и помочь пользователям определить, что является правдой, а что – потенциально может ввести в заблуждение.

Недавно Twitter сообщили, что компания работает над еще одним нововведением – предупреждение о том, что вы лайкаете твит, который показался соцсети непроверенной информацией.

Читать также: В Twitter грядет чистка﻿

Если вы отметили твит «лайком», а он оказался помеченным Twitter как «вводящий в заблуждение», то вы получите предупреждение об его недостоверности. После того, как вы отметили пост как «понравившийся», появится всплывающее окно с фразой «Спорная информация». В уведомлении будет содержаться призыв сохранить платформу источником достоверной информации. Twitter также встроил в это уведомление кнопку «Узнать больше».

Само уведомление не помешает пользователю делиться твитом или статьей, но, по задумке Twitter, это может дать людям возможность подумать, стоит ли распространять спорную информацию.

Как мы уже говорили, эта «подсказка» является частью большой кампании. В Twitter уже рады результатами новой программы: представители соцсети говорят, что новые «подсказки» уменьшили количество ретвитов дезинформации на 29%.

Читать также: ﻿

Компания планирует и дальше работать над тем, чтобы стать максимально достоверным источником информации.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿





Источник: Sky



https://andro-news.com/news/vyhod-samsung-galaxy-z-flip-2-otlozhat-chtoby-on-ne-konkuriroval.html Выход Samsung Galaxy Z Flip 2 отложат, чтобы он не конкурировал с Galaxy S21(в Адм. панель)