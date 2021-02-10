Понять и простить?! Siri случайно писала разговоры с пользователем

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Apple признала факт сбора данных без согласия пользователя

Прозрачность и защита конфиденциальности — столпы, на которых зиждиться политика Apple. По крайней мере, так утверждает компания и пытается убедить в этом всех. Она декларирует, что все то что она делает, делает явно и открыто. Только вот практика показывает, что далеко не всегда она неукоснительно соблюдает собственные постулаты.

Кажется, кого могут заинтересовать записи Siri? Оказалось, что Apple записывала, хранила и просматривала общение пользователей с голосовым помощником. Причем делала это вопреки желанию пользователя. Издание Zdnet сообщает, что в iOS 15 была обнаружена ошибка, которая приводила к активации "Улучшения Siri и диктовки" у тех, кто ранее отключил ее в настройках.

Apple уверяет, что в iOS 15.2 ошибка была исправлена, а все созданные записи у многих были удалены. Источник акцентирует внимание на слове «многих», тогда как было бы логичным и правильным сказать, что были удалены все записи у всех. Кроме того, кажется странным, что, зная о существовании бага, Apple не заявила открыто о нем.

Какое-то время пользователи оставались в неведении и проводилась негласная сборка записей разговоров с Siri. Скольких пользователей затронула проблема, компания предпочла не озвучивать. Такие действия противоречат ее заявлениям о прозрачности и открытости Apple перед своими клиентами.

Помимо исправления ошибки, компания добавила подсказку с уведомлением пользователей о необходимости обновить iPhone, особенно с учетом того, что ошибка связана с настройками конфиденциальности.

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Источник: zdnet