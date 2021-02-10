Пораженческие настроения: США отстает от Китая в области 5G

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Достижения США в сфере 5G технологии назвали жалкими

Про 5G сказано много и все, кто интересуется технологиями знают о тех преимуществах, которые она может привнести в жизнь каждого и целых стран. США оказались среди тех, кто осознал, что появление сетей пятого поколения открывает новые возможности для экономики, мощный толчок для развития получат многие сферы. И тут крайне важно то, кто будет доминировать в ее освоении и внедрении.

В Америке все операторы бросились строить 5G-сети, а Белый дом принялся помогать им давлением и уничтожением крупнейших игроков — Huawei и ZTE. Но все эти потуги в итоге оказались бессмысленными и не принесли желаемого результата. В США наблюдается тотальное отставание в создании и развитии инфраструктуры для сетей 5G, лидерство ушло к Китаю. Низкая скорость передачи данных, отсутствие заметного покрытия, высокая стоимость эксплуатации — все это проблемы, с которыми титанически борются американские сотовые операторы.

И это мнение не обывателей или врагов Америки. Мнение о том, что США безнадежно отстали от Китая в деле 5G прозвучало в статье, которую совместно опубликовали в издании The Wall Street Journal бывший глава Google Эрик Шмидт и Грэм Эллисон, профессор Гарвардского университета. Они высказали мысль, что США сейчас «далеко позади практически во всех областях 5G в то время, как другие, включая Китай, в авангарде».

Авторы статьи подчеркнули, что движение к сверхскоростям 5G приведет к прорыву в различных сферах и тех отраслях, которым только предстоит появиться. Особенно четко преимущества, которые предоставляет технология сетей пятого поколения, проявятся в военной сфере.

В статье привели сравнение скоростей загрузки в китайских и американских сетях. Так, в третьем квартале прошлого года медийная скорость загрузки в Китае составляла 299 Мбит/с, а вот в США — 93,73 Мбит/с. И хотя в штатах развернуто 100 000 базовых станций 5G, в Китае их уже более миллиона базовых станций 5G. «Страшно то, что 5G можно превратить в оружие, что китайцы, похоже, намерены сделать с 6G. Битва за 6G, без сомнения, будет важной, но битва за 5G происходит сейчас».

Эрик Шмидт и Грэм Эллисон высказали мнение, что если Китай будет и дальше развиваться нынешними темпами и придерживаться принятой стратегий, то в 2030 году есть вероятность, что Поднебесная обойдет США в области производства чипов.

«Жалкие достижения Америке в гонке за 5G — признак неудач Америки в попытке не отставать от Китая в стратегически важных технологиях. Китай также находится впереди Америки в сфере высокотехнологичного производства, зелёной энергетики и многих областях применения ИИ», — резюмировали авторы.

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Источник: wsj