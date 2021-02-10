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Компактные смартфоны уже давно стали редкостью на технологическом рынке. Производители обычно выпускают настоящие лопаты с большими экранами, значительными габаритами и весом. Некоторым пользователям такие мобильные устройства нравятся, но многие предпочитают компактные телефоны с хорошей эргономикой.

Сегодня мы подготовили сравнение компактных Android-флагманов – Xiaomi 14 и Samsung Galaxy S24. Данные модели отличаются небольшими размерами и крутыми параметрами. Но какой смартфон из двух лучше купить в 2024 году? Ответ на этот вопрос вы найдете в материале.

Главные преимущества каждой модели

Чтобы вам было удобнее, мы сначала расскажем о сильных сторонах каждого смартфона, а затем перейдем к детальному сравнению. Итак, какие же преимущества у Xiaomi 14 и Samsung Galaxy S24?

P.S. с полными обзорами Сяоми 14 и Samsung С24 вы можете ознакомиться здесь и здесь .

Xiaomi 14

Xiaomi 14

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Первый плюс Xiaomi 14 – это более качественный и яркий LTPO AMOLED-экран . Разрешение у него 1200 x 2670 пикселей, а пиковая яркость составляет 3000 нит. И если показатель яркости еще можно отнести к маркетинговому ходу, то разрешение действительно важно. Плотность пикселей в Сяоми

тоже выше по сравнению с конкурентом – 460 ppi.

Далее следует процессор . Xiaomi 14 работает на базе мощного чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Базовая модификация памяти сразу предлагается на 256 ГБ ПЗУ.

Как ни странно, но камеры тоже можно отнести к преимуществам Xiaomi 14 благодаря высокому разрешению модулей. Телефото объектив и ультраширик по 50 Мп, а фронталка на 32 Мп. Но не стоит торопиться с выводами, ведь это всего лишь цифры. Какой телефон действительно фотографирует лучше – выясним в детальном сравнении.

Автономность тоже лучше у Xiaomi 14 благодаря аккумулятору на 4610 мАч. Проводная зарядка здесь на 90 Вт, беспроводная – на 50 Вт, а реверсивная – на 10 Вт. Из интерфейсов следует отметить наличие ИК-порта.

Выходит, по первому впечатлению к преимуществам Xiaomi 14 относится экран, процессор, камеры и автономность. Казалось бы, это все основные параметры, но не будем спешить с выводами.

МОЩНЫЙ ФЛАГМАН С ВПЕЧАТЛЯЮЩИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Xiaomi 14 Оценки Камеры: 9/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 10/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 9/10﻿ ﻿ Плюсы: + LTPO AMOLED-экран разрешением 1200 x 2670 пикселей + Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 + Крутые варианты памяти + Отличные камеры + Очень хорошая автономность Минусы: – Пока только китайская версия 8/256 - від 29 789 грн 16/512 - від 36 000 грн

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24

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Теперь о сильных сторонах Samsung Galaxy S24. Этот смартфон более компактный и легкий, а на передней и задней панели есть закаленное стекло Gorilla Glass Victus 2. Присутствует двойной режим eSIM.

В фирменной прошивке One UI 6.1 есть много функций, работающих с помощью искусственного интеллекта . Сама оболочка более стабильная. Для комфортного взаимодействия с другими устройствами предусмотрены режимы Samsung DeX и Wireless DeX. К тому же Samsung должен дольше поддерживаться производителем.

Samsung Galaxy S24 умеет записывать видео в 8K с 30fps, а ультраширик имеет дополнительную функцию под названием Super Steady Video. ИИ отвечает за крутую программную обработку изображений.

Компактный флагман от Samsung уже представлен для европейского рынка, и скоро его можно будет приобрести официально внутри нашей страны.

К плюсам Samsung Galaxy S24 мы относим компактные габариты, надежное защитное стекло, поддержку искусственного интеллекта, долгое время обновлений, качественную программную обработку фото и возможность купить аппарат официально с гарантией.

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ И СТИЛЬНЫЙ ФЛАГМАН Samsung Galaxy S24 Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 9/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 7/10﻿ ﻿ Плюсы: + Защитное стекло Gorilla Glass Victus 2 + Компактность и небольшой вес + Поддержка ИИ + Официально продается в Украине Минусы: - высокая цена - В европейской версии используется Exynos 2400 8/128 - від 35 990 грн 8/256 - від 36 990 грн

Подробное сравнение Xiaomi 14 и Samsung Galaxy S24

Мы разобрались с основными преимуществами Сяоми 14 и Samsung Галакси С24. А теперь переходим к детальному сравнению всех характеристик.

Дизайн, материалы и габариты

Материалы корпусов у смартфонов одинаковые. Обе модели имеют стеклянную заднюю крышку и алюминиевый каркас, но у Xiaomi 14 также в некоторых цветах есть покрытие из экокожи.

Производитель заявляет, что у Samsung Galaxy S24 алюминиевая рама повышенной прочности, она устойчива к царапинам и другим повреждениям. Но это не может быть маркетинговым ходом.

По размерам Samsung Галакси С24 меньше и легче – 147 x 70.6 x 7.6 мм с весом 167-168 грамм. У Xiaomi 14 габариты составляют 152.8 x 71.5 x 8.2-8.3 мм, вес 188-193 г (в зависимости от цветового варианта). Степень влагозащиты одинаковая – это IP68.

Samsung Galaxy S24 с двух сторон имеет защитное покрытие Gorilla Glass Victus 2. Это стекло повышенной прочности. В Xiaomi 14 используется Gorilla Glass Victus.

Цветовых вариантов больше у Samsung Galaxy S24. В технических параметрах указано 7 цветов, но не все доступны в нашей стране. В Сяоми 14 цветов корпуса меньше, зато есть варианты с экокожией.

Samsung Галакси С24 может похвастаться двойным режимом eSIM, тогда как в Сяоми 14 есть ИК-порт для удаленного управления техникой.

Экраны

Дисплей больше у Xiaomi 14, его диагональ составляет 6.36 дюймов, а у Samsung Galaxy S24 – 6.2 дюйма. У первой модели матрица называется LTPO OLED, во второй – Dynamic LTPO AMOLED 2X. По сути это очень похожие технологии экранов с поддержкой LTPO. Частота обновления одинаковая – 120 Гц, есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision.

Заявленная пиковая яркость дисплея больше в Сяоми 14: 3000 нит против 2600 нит у Самсунга. Разрешение Xiaomi 14 тоже выше: 1200 x 2670 пикселей, тогда как у конкурента – 1080 на 2340 пикселей.

При реальном сравнении дисплеев разница практически незаметна. По качеству экраны великолепны как у Самсунга, так и у Сяоми. Важнейшее отличие здесь состоит в диагонали.

Производительность, память, ИИ

Железо у флагманов разное, но здесь ключевое отличие в регионах. Пока доступна только китайская версия Xiaomi 14, и она работает под управлением топового чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Глобальная версия пока не представлена, но там с большой вероятностью тоже будет использоваться этот процессор.

У Samsung Galaxy S24 ситуация другая. Есть специальная версия для Китая, США и Канады с процессором Snapdragon 8 Gen 3, но в Европе в официальной продаже доступна только модификация с Exynos 2400. А этот чип слабее Snapdragon 8 Gen 3.

Не будем пока говорить о потенциальной международной версии Сяоми 14, а рассмотрим те показатели, которые есть на данный момент. В AnTuTu смартфон набирает примерно 1 990 000 баллов. Его конкурент Samsung Galaxy S24 из Exynos 2400 менее производителен, в АнТуТу получаем около 1 600 000 баллов (что тоже отличный результат).

На практике в мощных играх лучшие результаты будет показывать именно Xiaomi 14, но разница с Самсунгом невелика. Оба аппарата подойдут для требовательных игрушек, но может быть заметен нагрев. Также Snapdragon 8 Gen 3 лучше по энергоэффективности.

Конечно всегда можно купить китайскую или американскую версию Samsung Galaxy S24 с процессором Snapdragon 8 Gen 3, но такой вариант подойдет далеко не всем пользователям.

В плане модификаций памяти выигрывает Xiaomi 14. В базовой версии он имеет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, а у Samsung Galaxy S24 модификации начинаются со 128 ГБ. Также у Сяоми есть версия на 1 ТБ ПЗУ, а у Самсунга максимум – это 512 ГБ. И объем ОЗУ там достаточно небольшой – всего 8 ГБ.

Оба смартфона из коробки работают на Android 14, но прошивки у них, конечно, разные. Xiaomi 14 работает на базе HyperOS (MIUI 15), а Samsung Galaxy S24 – One UI 6.1. Сейчас мы не будем сравнивать эти оболочки и только скажем, что One UI более стабильная и плавная. Из крутых функций она имеет режим Samsung DeX.

К существенным преимуществам Самсунга относится наличие искусственного интеллекта, упрощающего использование телефона. ИИ помогает пользователю во многих сценариях.

Samsung Galaxy S24

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Камеры

С камерами у телефонов все не однозначно. Камеры Xiaomi 14 кажутся более крутыми из-за технических характеристик, а у Samsung Galaxy S24 большую роль играет программная обработка благодаря ИИ. Также в СяомИ используются объективы Leica. У него все три модуля по 50 Мп – основной, телефото и ультраширокий.

У Самсунга на 50 Мп только главный датчик, а телефото на 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом (возможен качественный 10-кратный зум, который обеспечивает ИИ). Ультраширик на 12 Мп с функцией Super Steady Video. Чтобы определить победителя, нужно производить отдельное детальное сравнение.

А так создается впечатление, что Xiaomi 14 все таки фотографирует лучше. Он имеет более крутые технические характеристики. Но разницу с Samsung Galaxy S24 не назовешь колоссальной. Это примерно один уровень, который все же на ступеньку ниже по сравнению с топовыми камерофонами (например, Samsung Galaxy S24 Ultra или Oppo Find X6 Pro).

Автономность

В плане автономности Xiaomi 14 однозначно выигрывает. У него установлен аккумулятор емкостью 4610 мАч, а у Samsung Galaxy S24 батарея на 4000 мАч. Мощность зарядок кардинально разнится: в Сяоми проводная зарядка на 90 Вт, беспроводная на 50 Вт. У Самсунга проводная с мощностью 25 Вт, беспроводная – 15 Вт.

Цена

Объективно сравнить стоимость Xiaomi 14 и Samsung Galaxy S24 не удастся, поскольку глобальная версия Сяоми еще не вышла. На данный момент вы можете приобрести китайскую по цене от 29 789 грн за модификацию 8/256 ГБ. Глобальная версия будет стоить гораздо дороже, и по цене с большой вероятностью догонит Samsung (если не перегонит).

Xiaomi 14

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Также можно заказать Xiaomi 14 на Aliexpress, там цена будет немного дешевле. Но если это китайская версия, придется самостоятельно шить ее на глобалку. Мы рекомендуем дождаться международного релиза.

У Samsung Galaxy S24 все гораздо проще. Уже с 7 февраля смартфон будет официально продаваться в Украине, а теперь можно оформить предварительный заказ. Европейская версия смартфона с гарантией обойдется вам в 37 999 грн. Это цена версии 8/128 ГБ. Но при оформлении предварительного заказа по такой же стоимости вы можете купить модификацию на 256 ГБ.

Да, Samsung стоит дорого, особенно на фоне китайского Xiaomi 14. Но зато вам не придется разбираться с прошивками и прочими трудностями.

Выводы

Давайте подведем итоги и ответим на вопрос, какой компактный флагман лучше купить в 2024 году: Xiaomi 14 или Samsung Galaxy S24. По многим параметрам лучше Сяоми: у него более качественный и яркий экран, более мощный процессор, камеры выглядят солиднее, больше емкость аккумулятора и мощность зарядок. Но вам придется ждать выхода глобальной версии, или заказывать сейчас китайскую.

Samsung Galaxy S24 может похвастаться компактными габаритами, поддержкой ИИ и доступностью в нашей стране. Если вы выбираете флагман лет на 5-6, то лучше взять Samsung. Он будет долго обновляться и точно не разочарует стабильной работой.

Это оптимальный сбалансированный аппарат, с которым не будет никаких проблем. Заказали в Украине, получили гарантию и пользуйтесь с удовольствием.

Xiaomi 14 подойдет для тех, кто часто играет в игры и вообще любит продукцию Xiaomi. Благодаря ИК-порту вы сможете управлять целой экосистемой. Но пока непонятно, будет ли смартфон официально продаваться в Украине и по какой цене. Если любите экспериментировать и умеете перепрошивать аппараты – закажите Сяоми 14 из Китая, и тогда сэкономите на покупке.

Вот такие дела. Телефоны очень разные и ориентированы на разную целевую аудиторию. Окончательный выбор всегда остается за вами. Напишите в комментариях, какой компактный флагман больше понравился.