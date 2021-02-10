Порка от Xiaomi, бюджетник Redmi теперь по-взрослому, нелепость от Apple и крутые Galaxy Watch

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Наступило субботнее утро, которые мы привыкли встречать свежим выпуском новостей из мира технологий. От этой традиции отказываться не намерены, поэтому налейте себе чашечку бодрящего кофе и познакомьтесь с актуальными новостями.

Идея выйти на рынок игр одолевает умы целого ряда компаний и Netflix не исключение. Она хочет создать свой сервис для геймеров и даже примется за разработку собственных игр.

А вот Valve представила портативную консоль Steam Deck, которую можно назвать Switch на стероидах: 4-ядерный чип AMD Zen 2, графика AMD RDNA 2, 16 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 64/256/512 Гб встроенной памяти различных типов.

Samsung завершает последние приготовления к Unpacked, где среди прочих устройств покажут Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic. Смарт-часы обещают стать лучшими в мире Android, ведь они предложат новую ОС Wear, 5-нм чип Exynos W920 и целых 16 Гб встроенной памяти. Тем временем все сильнее слышны жалобы владельцев смартфонов серии Galaxy S20, чьи экраны зеленеют и перестают отображать картинку. Компания уверяет, что о дефектных дисплеях речь не идет, пользователи виноваты сами и обращались не аккуратно с аппаратами.

Huawei все ниже падает и из остатков комплектующих «лепит» серию Huawei P50. Чипы Kirin 9000 используют до конца, а затем переведут серию на 4G-серию Snapdragon 888. Зато Honor, сменив владельца, чувствует прилив сил и желания творить. Следующая презентация — 12 августа и покажут линейку Honor Magic 3, где «прошка» предложит подэкранную фронталку.

Компания OnePlus объявила о предстоящей премьере Nord 2. По части характеристик все, вроде бы, должно сложиться неплохо. А вот с ценой могут промахнуться и установить высокий прайс. Представят и наушники OnePlus Buds Pro с активным шумодавом и 38 часами автономной работы благодаря кейсу.

Apple выпустила в продажу компактный внешний аккумулятор MagSafe, который крепится на «спинку» iPhone 12. Но вот емкость 1460 мАч, и цена $99 заставляют задуматься о рациональности такой покупки, а также адекватности ее создателей. Немного странным выглядит шантаж Apple покинуть рынок Великобритании из-за угрозы выплатить ущерб $7 млрд патентному тролю. Нечего противопоставить? И да, компания верит в успех iPhone 13 и ударными темпами скупает комплектующие для их производства. Apple уверена, что сможет легко продать не менее 90 млн iPhone даже несмотря на минорное обновление.

Xiaomi всерьез обеспокоилась своей репутацией и устроила показательную порку за дезинформацию о своем продукте. В Китае был признан виновным за распространение недостоверной информации один из пользователей, за что ему пришлось публично извиниться перед компанией и обеднеть почти на $5 тыс. из-за уплаты штрафа.

Также на неделе стало известно о планах выпустить Redmi 10 и установить в нем 50 Мп камеру от Samsung. Точно известно, что планшеты Xiaomi Mi Pad 5 будут продаваться на глобальном рынке.

И завершит наш дайджест новостей рубрика «дичь», где мы расскажем о желании Китая уберечь юных геймеров от чрезмерной увлеченности играми, как в Норвегии пользователям придется помечать фоточки с разными «украшательствами» и как из пота научились добывать электроэнергию. Подробнее и другие новости — на видео. Приятного просмотра!