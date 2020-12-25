Портрет типичного флагмана 2021 года выпуска

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Какими чертами наделят флагманы в следующем году

Если оглянуться на последние несколько лет развития смартфонов, то сложно не подметить привычные лекала, по которым кроятся флагманы нового поколения — они предлагают новый чип, он еще быстрее и мощнее, растут диагонали и частота обновления экранов, изменяется емкость аккумуляторов, наращивают мощность быстрой зарядки и, конечно же, прирастает, как количество датчиков изображения, так и их разрешение.

Какими же будут флагманы 2021 года в классическом их понимании? Давайте взглянем на портрет типичного премиального Android-смартфона следующего сезона и какие составляющие будут влиять на их стоимость.

Такой образ среднестатистического флагмана 2021 года нарисовал известный поставщик утечек Digital Chat Station. Вряд ли кого-то удивит, что будущие устройства премиального сегмента получат главную платформу следующего года — Snapdragon 888. Хорошим тоном будет предлагать оперативную память стандарта LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1.

Флагманы 2021 года должны оснащаться дисплеями разрешением не менее FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Им должны позволить заряжаться по проводу на мощности не менее 50 Вт, а по беспроводу — от 40 Вт.

Солидный набор характеристик обязательно должен быть дополнен приличными камерами и задавать тон в 2021 году будут датчики разрешением 50 Мп, 64 Мп и 108 Мп. И среди фаворитов источник называет сенсоры Samsung ISICELL Bright HM2 и Sony IMX78x.

Какого-то взрывного роста и прорыва в области технологий ждать не стоит. Сама идея понятна и предсказуема — дальнейший прирост возможностей, который будет сопровождаться наращиванием характеристик и неизбежным ростом цены. «Настоящие» флагманы от «правильных» брендов с легкостью могут уйти за отметку в $1500 ведь подобная перспектива отчетливо замаячила на горизонте уже в нынешнем году. Разработка и компоненты стоят дорого, поэтому рост стоимости флагманов неизбежен. Но новые цены отпугнут еще большее количество пользователей, поэтому мы увидим дальнейший рост популярности устройств среднего уровня.

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Источник: twitter