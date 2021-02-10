Постер открывает дизайн Oppo Find X7 – версии Pro может и не быть, но в линейке все равно три модели

107

Интрига растет с приближением релиза

В Weibo появилось изображение, которое называют официальным плакатом серии Oppo Find X7. На постере можно подробно рассмотреть тільную сторону смартфонов.



Согласно неофициальной информации, Oppo Find X7 может похвастаться привлекательным сочетанием оранжевой экокожи и серебристых металлических вставок, а также единственным перископическим объективом. Старшая модель приобретает темно-синий оттенок и двойную перископическую телефотокамеру.



Обе модели имеют идентичный дизайн с большим приподнятым круглым блоком камер. Постер демонстрирует лозунг "Мастер-изображения имеют больший вес" вместе с перечнем функций, таких как 1-дюймовый двойной перископ, четыре камеры, ультраувеличение и ультрапрозрачный алмазный экран.



Характеристики камеры серии OPPO Find X7:

Find X7: 50 МП LYT808 + 50 МП + 64 МП OV64B 3X

Find X Pro: 50 МП LYT900 + 50 МП + 50 МП IMX890 3X + 50 МП 6X

Find X7 Ultra: 50 МП LYT900 + 50 МП + 50 МП IMX890 3X + 50 МП 6X



Но перечень моделей может быть несколько неверным: последние данные свидетельствуют, что модели Pro может и не быть. Digital Chat Station сообщает, что модельный ряд все равно будет состоять из трех моделей. Это Oppo Find X7, Find X7 Ultra и Find X7 Ultra Satellite.



Две модели Ultra будут отличаться только функцией спутниковой связи, что согласуется с предыдущими приговорами о наличии этой функции в серии. Примечательно, что слухи также подчеркивали схожесть в характеристиках между моделями Pro и Ultra.



В утечке также говорится, что все модели в линейке будут иметь аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 100 Вт, а модели Ultra также получат поддержку беспроводной зарядки 50 Вт.



Также появились данные о дисплее Oppo Find X7 и X7 Ultra. Find X7 получит 6,78” экран BOE 8T LTPO с разрешением 1,5K. Find X7 Ultra будет иметь больший экран на 6,82” с разрешением 2K. Смартфоны должны появиться в начале января, хотя официальной даты еще нет.

Источники: Sparrows News﻿, Gizmochina