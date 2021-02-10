Посторонись Tesla, Xiaomi идет!

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Xiaomi создает свой электромобиль

Сегодня уже мало кто сомневается в большом будущем электромобилей и они в тренде сегодня. Производителей не так чтобы много, но ситуация может измениться буквально за считанные годы. А все благодаря неутомимым и вездесущим китайцам, которые хотят быть на первых ролях во многих отраслях. Выйти на рынок электрокаров намерена Xiaomi.

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Сегодня во второй день масштабного ивента Xiaomi официально заявила об открытии еще одного направления своего бизнеса — интеллектуальные электромобили. Для этого будет создано дочернее предприятие, учредителем и владельцем которого станет Xiaomi, а возглавит его сам Лэй Цзюнь. В планах инвестировать $10 млрд в бизнес электромобилей в течение ближайших 10 лет.

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Лэй Цзюнь заявил, что решение о выходе на рынок электрокаров был принят после многочисленных раундов переговоров и встреч с партнерами. Только за последние 75 дней было проведено 85 встреч с более чем 200 отраслевыми экспертами, а также компания дважды собирала совет директоров для обсуждения этой темы. «Постоянная поддержка фанатов и вера в ценности Xiaomi в итоге и стали толчком принять окончательное решение», — резюмировал Лэй Цзюнь.

Что ж, Xiaomi создает собственную экосистему с большим размахом, охватывая не только контент и электронику, но и прочие отрасли. Причем она готова серьезно вложиться в новое для себя направление. Электромобиль — новый неисчерпаемый источник сложных и интересных задач. Организовать производство электрокаров непросто, но Xiaomi, скорее всего отдаст их производство на аутсорсинг. Но на создание стабильной и надежной цепочки поставщиков потребуется много времени. Посмотрим, что из всей этой затеи в итоге получится.

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