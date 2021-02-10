Xiaomi сделала то, что не смогла Apple: представлен аналог AirPower

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Xiaomi анонсировала зарядную станцию, позволяющую заряжать гаджеты в любой области

В 2017 году Apple анонсировала зарядку AirPower для трех устройств, которые можно размещать в любом месте площадки. Но два года спустя концерн из Купертино расписался в своем бессилии создать такую док-станцию. А вот Xiaomi смогла и вчера представила собственный аналог AirPower. При этом на ее создание ушло два года и сами работы над ней начались тогда, когда Apple развела руками «у нас не получилось».

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Xiaomi поставила перед собой цель создать зарядную док-станцию, где зарядки можно добиться в любой области станции, но еще и предложить приличную скорость. И ей это удалось. Внутри зарядной станции расположены 19 индукционных катушек, которые сплетены между собой как олимпийские кольца, они расположены внахлест. Таким простым решением в итоге и удалось добиться максимальной зоны покрытия.

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Достижением инженеров Xiaomi можно считать то, что мощность зарядной станции составляет 20 Вт. Конечно, не рекордный показатель особенно на фоне того, что в портфеле продуктов компании уже появилась беспроводная зарядная станция на 80 Вт. Но результат достойный и явно китайская док-станция смотрится выигрышнее обычных решений Apple, которые выдают 15 Вт.

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Продавать свою док-станцию Xiaomi хочет за $90. Удовольствие не из дешевых, но на рынке нет ничего подобного и за такую цену. Не стоит забывать и том, сколько сил и ресурсов было затрачено на создание док-станции, поэтому нам остается только порадоваться за Xiaomi, что она смогла и утерла нос «самой» Apple.

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Источник: theverge