Потенциально лучшие бюджетные наушники от Nothing – CMF Buds Pro слили в сеть

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Потенциальный хит





Сегодня от компании Nothing, а точнее от суббренда CMF появились истоки относительно будущих устройств. Мы уже писали о умных часах CMF Watch , рекомендуем прочесть, а сейчас немного подыскуем по поводу их наушников.

В интернете появились изображения, которые, как утверждается, являются внутренними маркетинговыми материалами CMF. На них показаны наушники Buds Pro в оранжевом цвете.









Согласно слитным маркетинговым фотографиям, Buds Pro будут иметь 10-миллиметровые драйверы, технологию SuperBass, 6 микрофонов для шумоподавления во время разговоров, а также активное шумоподавление (ANC) до 45 дБ.





Наушники будут заряжаться от аккумулятора емкостью 460 мАч, а с чехлом-подзарядкой будут обеспечивать до 11 часов автономной работы.

Рекомендуемая цена Buds Pro составит около $39. Конечно, ни о какой убийце Nothing Ear 2 не идет, а данные наушники скорее попытка занять нишу бюджетных наушников, о чем Карл Пэй говорил во время анонса бренда CMF, что новый суббренд в первую очередь ориентирован на бюджетный сегмент.





Как мы и говорили ранее, официального подтверждения этого пока нет. Однако, как обычно бывает, некоторые в компаниях не умеют держать язык за зубами.

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Источник: gsmchina