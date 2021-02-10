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  • Полные характеристики Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro, 7 лет обновления Android, цена в Британии £699/£999

Полные характеристики Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro, 7 лет обновления Android, цена в Британии £699/£999

25.09.2023 56 0

ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СЛАЙДЫ И ЦЕНЫ

Сайт 91mobiles вместе с инсайдером Камилой Войцеховской открывают все характеристики будущих смартфонов. Самой неожиданной из них стала поддержка обновления операционной системы Android и безопасности в течение 7 лет – по сравнению с 5 годами, которые Google предлагал ранее.

 

Google Pixel 8

 

Спецификации Pixel 8 и Pixel 8 Pro


Pixel 8

 

  • Дисплей 6,2” FHD+ OLED с частотой обновления 60-120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит
  • Процессор Google Tensor G3 с защитным сопроцессором Titan M2
  • Оперативная память 8 ГБ LPDDR5X, 128 ГБ/256 ГБ накопитель UFS 3.1
  • Аккумулятор 4575 мАч с быстрой зарядкой 27 Вт, беспроводная зарядка Qi 18 Вт
  • Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC
  • Corning Gorilla Glas Victus, IP68, датчик отпечатков пальцев под дисплеем, Face ID
  • Цвета Obsidian, Hazel и Rose

 

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Pixel 8 Pro

 

  • Дисплей 6,7” LTPO OLED с частотой обновления 1-120 Гц, пиковая яркость до 2400 нит
  • Процессор Google Tensor G3 с защитным сопроцессором Titan M2
  • Оперативная память 12 ГБ LPDDR5X, накопитель до 1 ТБ в США и 512 ГБ в других странах, UFS 3.1
  • Аккумулятор 5050 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт, беспроводная зарядка Qi 23 Вт
  • Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC
  • Corning Gorilla Glas Victus 2, IP68, датчик отпечатков пальцев под дисплеем, Face ID
  • Цвета Obsidian, Porcelain и Bay

 

 

Про камеры Pixel 8 и Pixel 8 Pro мы уже писали раньше, все остальные характеристики на скриншотах:

 

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Видно, что Pixel 8 получил незначительное уменьшение размера экрана по сравнению с 6,3” у предшественника. Однако оба смартфона получили гораздо более яркие дисплеи. Pixel 8 весит 187 г, чуть меньше Pixel 8 Pro, который будет весить 213 г. Также стало известно, что Pixel 8 будет стоить от £699/$699, Pixel 8 Pro будет стоить £999 в Великобритании, но только $899 в США. Кстати, Pixel Watch 2 обойдется в £349.

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 25.09.2023
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Полные характеристики Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro, 7 лет обновления Android, цена в Британии £699/£999