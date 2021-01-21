Анонс Vivo X60 Pro+: мощный флагман с многообещающими камерами

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Vivo X60 Pro+ обладает топовым железом, 120-Гц AMOLED-дисплеем и пятью камерами

Сегодня в Китае состоялась премьера флагмана Vivo X60 Pro+, который примкнул к Vivo X60 и X60 Pro, дебютировавшим в прошлом году и предложивших чип Exynos 1080. Новинке тоже есть чем удивить, и она «стоит» на трех «китах»: мощная платформа, один из лучших дисплеев на рынке и любопытная камера.

В этом смартфоне компания предложила AMOLED-дисплей диагональю 6,56 дюйма разрешением 2376х1080 точек, который занял 92,7% лицевой панели. Частота обновления составила 120 Гц и отклика сенсора — 240 Гц. Есть поддержка HDR10+, DCI-P3, контрастность на уровне 6000000:1 и пиковая яркость 1300 нит.

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В качестве аппаратной платформы Vivo X60 Pro+ получил Snapdragon 888, предложили 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1 емкостью 128/256 Гб. Емкость аккумуляторной батареи составила 4200 мАч и есть поддержка быстрой зарядки мощностью 55 Вт. В арсенале смартфона фронтальная камера на 32-мегапикселя, дисплейный сканер отпечатков пальцев, аудиочип CS4313 и операционная система Android 11 с оболочкой Origin OS.

К числу достоинств Vivo X60 Pro+ производитель причисляет основную четверную камеру, где в качестве главного выступает 50-мегапиксельный датчик Samsung GN1. Дополняет его широкоугольный сенсор на 48 Мп Sony IMX598, портретник на 32 Мп и перископический модуль на 8 Мп. Еще одна фишка камеры оптика Zeiss.

В продажу Vivo X60 Pro+ поступит 30 января и за версию с 8/128 Гб памяти запросили $774, а топовая модификация с 12/256 Гб обойдется в $928.

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Источник: mydrivers