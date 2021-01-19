Представлен Vivo Y20G с емкой батарейкой и Android 11

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Vivo Y20G получил актуальную версию зеленого робота и аккумулятор на 5000 мАч

Vivo научилась делать хорошие качественные смартфоны, но повсеместно они не встречаются. Компания все же предпочитает работать на внутреннем рынке, но попыток экспансии на другие рынке не оставляет. Их нельзя назвать успешными, но на фоне падения Huawei, шанс упрочить свое положение на других рынках возрос. Сегодня был представлен Vivo Y20G, который получил емкую батарейку и операционную систему Android 11с фирменной оболочкой Funtouch OS 11.

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Смартфон оснастили дисплеем диагональю 6,51 дюйма разрешением 1600х720 пикселей с соотношением сторон 20:9. В основе Vivo Y20G лежит восьмиядерный чипсет Helio G80, имеется 6 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 128 Гб с возможностью расширить его посредством карт памяти до 1 ТБ.

Оснастили новинку боковым сканером отпечатков пальцев, селфи-модулем на 8-мегапикселей и тройной тыльной камерой с датчиками 13 Мп (f/2.2) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4). Габариты Vivo Y20G составили 164,41х76,32х8,41 мм и весит он 192 грамма. Смартфон предлагает поддержку GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi и быструю зарядку мощностью 18 Вт. Оценили его в $205 и первой страной, где он будет доступен стала Индия.

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Источник: gsmarena