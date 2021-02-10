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Появились характеристики компакта Xperia от Sony

17.05.2021 439 0

Sony Xperia Ace II будет компактным и бюджетным

Один из претендентов на выход из смартфонного бизнеса — Sony. Произойдет ли это и как скоро, остается только гадать.  Сейчас японцы пытаются и дальше создавать смартфоны в надежде, что пользователи оценят их и проголосуют за них своими кошельками. В числе новинок — Sony Xperia Ace II. Это бюджетный и компактный мобильник для массового рынка.

 

Информация о смартфоне появилась в базе данных Google Play Console. Сообщается, что Sony Xperia Ace II получит восьмиядерный чипсет Helio P35, 4 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 11.

 

Появились характеристики компакта Xperia от Sony – фото 1

 

Изображение устройства указывает на то, что это будет типичный для наших дней бюджетник, которому по статусу положен каплевидный вырез под фронтальную камеру. Разрешение дисплея составит 1496х720 пикселей и диагональ 5,5 дюйма. Sony Xperia Ace II приписывают сканер отпечатков пальцев на боковой грани, основную камеру с двумя датчиками изображения и 3,5 мм разъем для наушников.

 

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Премьеру смартфону ждут 19 мая и ожидается, что он будет эксклюзивом для рынка Японии. Но не стоит исключать вариант того, что он все же появится за пределами внутреннего рынка.

 

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Источник: gizmochina

Sony Xperia Ace II
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.05.2021

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Появились характеристики компакта Xperia от Sony

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