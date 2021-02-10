Появились характеристики компакта Xperia от Sony

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Sony Xperia Ace II будет компактным и бюджетным

Один из претендентов на выход из смартфонного бизнеса — Sony. Произойдет ли это и как скоро, остается только гадать. Сейчас японцы пытаются и дальше создавать смартфоны в надежде, что пользователи оценят их и проголосуют за них своими кошельками. В числе новинок — Sony Xperia Ace II. Это бюджетный и компактный мобильник для массового рынка.

Информация о смартфоне появилась в базе данных Google Play Console. Сообщается, что Sony Xperia Ace II получит восьмиядерный чипсет Helio P35, 4 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 11.

Изображение устройства указывает на то, что это будет типичный для наших дней бюджетник, которому по статусу положен каплевидный вырез под фронтальную камеру. Разрешение дисплея составит 1496х720 пикселей и диагональ 5,5 дюйма. Sony Xperia Ace II приписывают сканер отпечатков пальцев на боковой грани, основную камеру с двумя датчиками изображения и 3,5 мм разъем для наушников.

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Премьеру смартфону ждут 19 мая и ожидается, что он будет эксклюзивом для рынка Японии. Но не стоит исключать вариант того, что он все же появится за пределами внутреннего рынка.

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Источник: gizmochina