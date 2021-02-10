Sony удалось стабилизировать ситуацию на рынке смартфонов и даже получить прибыль

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Sony демонстрирует скромные результаты в сегменте смартфонов, но при этом ей удалось даже заработать на Xperia

Вот уже несколько лет аналитики и простые пользователи считают, что Sony стоит официально «завязать» со смартфонами. Выпуск мобильных устройств вот уже несколько лет является балластом для ее бизнеса. Sony пыталась брать оригинальностью и непохожестью, а также упорством плыть против течения и трендов на рынке. Но не все поняли и приняли такой подход.

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Продажи Xperia постоянно снижаются и по итогам первого квартала нынешнего года было поставлено на рынок всего 400 тысяч трубок. Компания повторила худший результат за свою историю, Хотя, сама она считает, что стабильность признак мастерства и показатель того, что ситуация хотя бы не ухудшается. А все дело в том, что аналогичное количество смартфонов Sony поставила и кварталом ранее.

Интересно, что несмотря на отсутствие роста продаж, выручка компании растет. Так, выручка мобильного подразделения Sony за первые три месяца нынешнего года составила $680,7 млн против $646,13 годом ранее. И компании даже удалось заработать. Так, прибыль составила $254,96 млн. Правда, здесь не учтены убытки, которые составили $129,58 млн. А всего с апреля 2020 года по март 2021 года Sony поставила на рынок 2,9 млн Xperia.

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Источник: phonearena