Появились подробности о камере Samsung Galaxy A82

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Samsung Galaxy A82 приписывают датчик на 64 Мп от Sony

На этой неделе состоялась премьера смартфонов Samsung Galaxy A52 и Galaxy A72, к которым в скором времени должен примкнуть Galaxy A82. Это будет наследник экспериментального Galaxy A80, предложивший поворотную камеру. Поговаривают, что преемник унаследует эту уникальную черту у предшественника и это позволит ему гордо именоваться «первый 5G-смартфон с поворотным блоком камер».

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Что касается самой камеры, то сетевые источники говорят о том, что в ее состав войдет датчик на 64-мегапикселя Sony IMX686. Это уже не первый случай, когда Samsung делает ставку не на собственное решение, а на сенсор конкурента. Видимо, творение Sony выглядит предпочтительнее.

Есть предпосылки, что южнокорейский гигант не стал устанавливать в Galaxy A82 и фирменный чип. Информация из базы данный бенчмарка AnTuTu указывает на то, что аппаратной платформой смартфона станет Snapdragon 855+. Возможно, выбор этого чипа продиктован, прежде всего, его ориентированностью на определенные рынки.

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Не исключено, что в случае с Galaxy A82 ставка сделана, прежде всего, на рынок Китая, где любят все необычное. Но это лишь предположение, а вот как на самом деле будут обстоять дела, узнаем во время презентации.

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Источник: galaxyclub