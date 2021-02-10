Правда ли, что iPhone безопаснее?
Взломать iPhone непросто, но у него нет полного иммунитета
Адепты Apple в числе ключевых преимуществ iOS перед Android неизменно называют более высокий уровень безопасности. Во многом это связывают с действующими строгими правилами размещения софта в App Store, куда не может проникнуть вредоносное ПО. Тогда как Google вменяют отсутствие должного контроля над приложениями, проникающими в Google Play, обилие вредоносных программ под Android и все это «приправлено» нечастными обновлениями, которые получают Android-смартфоны.
Особо рьяные защитники iOS в качестве аргументов указывают на то, что ФБР не под силу взломать iPhone, тогда как Android — «дырявое ведро» об уязвимостях которой мы слышим практически ежедневно. Но объективно — не бывает абсолютно неуязвимого программного обеспечения, потенциально можно взломать любое ПО, которое имеет подключение в Интернет.
Жесткость закрытой системы Apple, когда дело касается ее ПО, все же выдержало испытание временем, и iOS по праву стала одной из безопасных и стабильных операционных систем. В защиту зеленого робота можно сказать, что проблема в не столько в самом Android, сколько в устройствах на них работающих и в том, насколько серьезно производители электроники подходят к такому вопросу как безопасность.
Немалое преимущество iOS в том, что это закрытая операционка, которая входит в экосистему Apple, которую та жестко контролирует: свое железо, свой магазин приложений, быстрые апдейты и никто не может вносить правки в ПО кроме самого концерна из Купертино. А вот Android рутят все, кому не лень, каждый уважающий себя производитель, стремится переиначить зеленого робота, а также система не застрахована от дыр, багов и ошибок по вине криворуких разработчиков.
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Вместе с тем у приверженцев Android свои доводы, почему им милее эта операционка. Так, они нередко пинают iOS за то, что по функциональности она в ряде случаев уступает зеленому роботу и не предлагает целый ряд полезных опций вроде прямой передачи видео и музыки между iPhone и ПК, а также отсутствие альтернативы с софтом из-за отсутствия сторонних магазинов с приложениями. Но именно такая изолированность и «стерильность» в итоге и позволила Apple сделать свои операционные системы менее уязвимыми для вредоносов.
Silver Sparrow
Но будет большим преувеличением говорить о том, что операционные системы от Apple неуязвимы. Один из последних ярких и показательных примеров того, что и у них есть бреши — вирус Silver Sparrow. Его жертвами стали более 30 тысяч устройств на macOS. А рассказали об этом специалисты компании Red Canary, специализирующиеся на кибербезопасности.
Зловред Silver Sparrow нанес удар по имиджу ОС Apple в части их защищенности и неуязвимости. Правда, какой урон он способен нанести непосредственно MacBook, неизвестно. А все дело в том, что он просто живет в них и никак не проявляет себя, словно ждет нужного часа, чтобы ударить по гаджетам. Ежечасно он проверяет сервис на предмет наличия команды начать действовать. Apple знает о вирусе и работает над ликвидацией угрозы, но если MacBook так уязвим, не означает ли это, что iPhone станет следующим?
Вознаграждение за взлом
В 2019 году Apple объявила о том, что готова выплатить $1 млн тому, кто сможет взломать iPhone. На данный момент она так никому и не выплатила вознаграждение. Но, возможно, компании не стоило бы дразнить хакеров и вспомнить историю с фирмой Zerodium, которая в 2015 году также пообещала выплатить такую же сумму премии за взлом iPhone. И ей пришлось распрощаться с ней, ведь нашлись энтузиасты, сумевшие взломать iOS 9. Сделать это позволило удаление джейлбрейка на основе браузера, который активировался при попытке пользователя открыть вредоносное сообщение или ссылку.
Случаи взлома
Продолжает парад вредоносного софта программа Kismet от израильских разработчиков, которой под силу внедриться в iPhone через «дыру» в приложении iMessage. Сообщается, что стоило лишь послать сообщение на нужный смартфон, чтобы активировать шпионское ПО и взять под полный контроль устройство, не оставляя при этом никаких следов. Информация о Kismet появилась два месяца назад и Apple уже успела закрыть уязвимость. Но скольким смартфонам и какой урон был нанесен, достоверной информации нет.
Стоит также вспомнить нашумевшую историю, когда в 2018 оду был взломан iPhone главы Amazon Джона Безоса. Тогда было заявлено, что «заказал» смартфон известного бизнесмена наследный принц Саудовской Аравии, а все для того, чтобы заполучить на него компромат. Нужен он был для того, чтобы оказать давление на него и вынудить его дать указание изданию The Washington Post, которым владеет Безос, прекратить расследование убийства журналиста Джамаля Хашогги.
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Тогда эта история стала показательным примером, что ни один аппарат не является на сто процентов защищенным и не уязвимым. Всегда есть вероятность, что будет создано вредоносное ПО, способное обойти все фильтры и систему безопасности iOS.
Стоит ли беспокоиться?
Не стоит быть самоуверенными и свято верить, что владельцам iPhone ничего не угрожает. Чем популярнее продукт, тем больше злоумышленников не прочь паразитировать на нем или получить недобросовестную выгоду. Количество вредоносных атак на iPhone растет, и хакеры предпочитают использовать уязвимости, которых в iOS довольно много. Особой популярностью пользуются бреши, позволяющие получить доступ к сообщениям или платежной информации. Чем больше хакеров заинтересованы во взломе устройства, тем выше шанс, что кому-то из них в итоге удастся осуществить задуманное.
Apple очень закрытая компания и зорко охраняет тайны от посторонних глаз. Какова вероятность, что владельцы iPhone будут осведомлены о существовании проблем с безопасностью? Пойдет ли концерн из Купертино на разглашение проблем, разрушая имидж создателя самых безопасных ОС? С большой долей вероятности можно говорить, что Apple не будет спешить сливать информацию о брешах в операционках. Ей очень важно, чтобы адепты свято верили, что «все, что хранится на iPhone, остается на нем». Опыт показывает, что это не так. Гарантировать 100% не уязвимость нельзя. Но это не отменяет того факта, что iPhone действительно одни из защищенных и безопасных устройств.
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Источник: phonearena
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