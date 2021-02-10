Правда ли, что iPhone безопаснее?

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Взломать iPhone непросто, но у него нет полного иммунитета

Адепты Apple в числе ключевых преимуществ iOS перед Android неизменно называют более высокий уровень безопасности. Во многом это связывают с действующими строгими правилами размещения софта в App Store, куда не может проникнуть вредоносное ПО. Тогда как Google вменяют отсутствие должного контроля над приложениями, проникающими в Google Play, обилие вредоносных программ под Android и все это «приправлено» нечастными обновлениями, которые получают Android-смартфоны.

Особо рьяные защитники iOS в качестве аргументов указывают на то, что ФБР не под силу взломать iPhone, тогда как Android — «дырявое ведро» об уязвимостях которой мы слышим практически ежедневно. Но объективно — не бывает абсолютно неуязвимого программного обеспечения, потенциально можно взломать любое ПО, которое имеет подключение в Интернет.

Жесткость закрытой системы Apple, когда дело касается ее ПО, все же выдержало испытание временем, и iOS по праву стала одной из безопасных и стабильных операционных систем. В защиту зеленого робота можно сказать, что проблема в не столько в самом Android, сколько в устройствах на них работающих и в том, насколько серьезно производители электроники подходят к такому вопросу как безопасность.

Немалое преимущество iOS в том, что это закрытая операционка, которая входит в экосистему Apple, которую та жестко контролирует: свое железо, свой магазин приложений, быстрые апдейты и никто не может вносить правки в ПО кроме самого концерна из Купертино. А вот Android рутят все, кому не лень, каждый уважающий себя производитель, стремится переиначить зеленого робота, а также система не застрахована от дыр, багов и ошибок по вине криворуких разработчиков.

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Вместе с тем у приверженцев Android свои доводы, почему им милее эта операционка. Так, они нередко пинают iOS за то, что по функциональности она в ряде случаев уступает зеленому роботу и не предлагает целый ряд полезных опций вроде прямой передачи видео и музыки между iPhone и ПК, а также отсутствие альтернативы с софтом из-за отсутствия сторонних магазинов с приложениями. Но именно такая изолированность и «стерильность» в итоге и позволила Apple сделать свои операционные системы менее уязвимыми для вредоносов.

Silver Sparrow

Но будет большим преувеличением говорить о том, что операционные системы от Apple неуязвимы. Один из последних ярких и показательных примеров того, что и у них есть бреши — вирус Silver Sparrow. Его жертвами стали более 30 тысяч устройств на macOS. А рассказали об этом специалисты компании Red Canary, специализирующиеся на кибербезопасности.

Зловред Silver Sparrow нанес удар по имиджу ОС Apple в части их защищенности и неуязвимости. Правда, какой урон он способен нанести непосредственно MacBook, неизвестно. А все дело в том, что он просто живет в них и никак не проявляет себя, словно ждет нужного часа, чтобы ударить по гаджетам. Ежечасно он проверяет сервис на предмет наличия команды начать действовать. Apple знает о вирусе и работает над ликвидацией угрозы, но если MacBook так уязвим, не означает ли это, что iPhone станет следующим?

Вознаграждение за взлом

В 2019 году Apple объявила о том, что готова выплатить $1 млн тому, кто сможет взломать iPhone. На данный момент она так никому и не выплатила вознаграждение. Но, возможно, компании не стоило бы дразнить хакеров и вспомнить историю с фирмой Zerodium, которая в 2015 году также пообещала выплатить такую же сумму премии за взлом iPhone. И ей пришлось распрощаться с ней, ведь нашлись энтузиасты, сумевшие взломать iOS 9. Сделать это позволило удаление джейлбрейка на основе браузера, который активировался при попытке пользователя открыть вредоносное сообщение или ссылку.

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Случаи взлома

Продолжает парад вредоносного софта программа Kismet от израильских разработчиков, которой под силу внедриться в iPhone через «дыру» в приложении iMessage. Сообщается, что стоило лишь послать сообщение на нужный смартфон, чтобы активировать шпионское ПО и взять под полный контроль устройство, не оставляя при этом никаких следов. Информация о Kismet появилась два месяца назад и Apple уже успела закрыть уязвимость. Но скольким смартфонам и какой урон был нанесен, достоверной информации нет.

Стоит также вспомнить нашумевшую историю, когда в 2018 оду был взломан iPhone главы Amazon Джона Безоса. Тогда было заявлено, что «заказал» смартфон известного бизнесмена наследный принц Саудовской Аравии, а все для того, чтобы заполучить на него компромат. Нужен он был для того, чтобы оказать давление на него и вынудить его дать указание изданию The Washington Post, которым владеет Безос, прекратить расследование убийства журналиста Джамаля Хашогги.

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Тогда эта история стала показательным примером, что ни один аппарат не является на сто процентов защищенным и не уязвимым. Всегда есть вероятность, что будет создано вредоносное ПО, способное обойти все фильтры и систему безопасности iOS.

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Стоит ли беспокоиться?

Не стоит быть самоуверенными и свято верить, что владельцам iPhone ничего не угрожает. Чем популярнее продукт, тем больше злоумышленников не прочь паразитировать на нем или получить недобросовестную выгоду. Количество вредоносных атак на iPhone растет, и хакеры предпочитают использовать уязвимости, которых в iOS довольно много. Особой популярностью пользуются бреши, позволяющие получить доступ к сообщениям или платежной информации. Чем больше хакеров заинтересованы во взломе устройства, тем выше шанс, что кому-то из них в итоге удастся осуществить задуманное.

Apple очень закрытая компания и зорко охраняет тайны от посторонних глаз. Какова вероятность, что владельцы iPhone будут осведомлены о существовании проблем с безопасностью? Пойдет ли концерн из Купертино на разглашение проблем, разрушая имидж создателя самых безопасных ОС? С большой долей вероятности можно говорить, что Apple не будет спешить сливать информацию о брешах в операционках. Ей очень важно, чтобы адепты свято верили, что «все, что хранится на iPhone, остается на нем». Опыт показывает, что это не так. Гарантировать 100% не уязвимость нельзя. Но это не отменяет того факта, что iPhone действительно одни из защищенных и безопасных устройств.

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Источник: phonearena