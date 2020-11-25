Правительство США: «ZTE – всё ещё наш враг»

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Похоже, США все еще не рады видеть наличие китайских компаний, вроде ZTE и Huawei, на своем рынке.

Федеральная комиссия по связи США (ФКС, FCC) вновь отклонила прошение китайской компании ZTE Corp. В письме ZTE содержалась просьба пересмотреть решение комиссии в отношении негативного восприятия китайского производителя смартфонов и обозначения ZTE как угрозы национальной безопасности коммуникационных сетей США.

Напоминаем, в начале июня этого года ФКС официально объявила китайские компании Huawei Technologies и ZTE угрозой национальной безопасности США. При этом компаниям было запрещено использовать государственный фонд в размере 8,3 миллиардов долларов на поставку оборудования.

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Интересно, что Huawei также обратился с аналогичным запросом в ФКС. В своем ответе Huawei агентство заявило, что оно продлевает срок ответа на прошение техногиганта из Китая до 11 декабря, чтобы адекватно и полноразмерно рассмотреть столь объемный вопрос.

До того, как FCC обозначила ZTE и Huawei угрозой безопасности, в мае 2019 года уже бывший президент США Дональд Трамп подписал исполнительный приказ, запрещающий американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование от компаний, представляющих угрозу национальной безопасности, а также добавил компанию Huawei в список организаций, который, по сути, является торговым «черным списком».

Несмотря на то, что и Huawei, и ZTE отрицают обвинения, выдвинутые против них, Соединенные Штаты все больше затрудняют работу китайских компаний на территории Америки из-за очевидной американо-китайской торговой войны.

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Источник: Engadget



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