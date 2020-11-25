Телевизоры от Xiaomi уже полтора года самые популярные в Китае

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Xiaomi в очередной раз показали, как сильно любят их продукцию в родном Китае.

Сегодня Xiaomi опубликовали свой финансовый отчет за третий квартал 2020 года. Документ показал, что доходы сегмента потребительских товаров компании выросли на 16,1%: с 15,6 млрд. юаней, зарегистрированных в третьем квартале 2019 года, до 18,1 млрд. юаней, зарегистрированных в третьем квартале 2020 года.

Рост выручки в основном обусловлен ростом спроса на категорию продукции, не относящейся к смартфонам, начиная от щеток и заканчивая смарт-телевизорами.

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Самые интересные показатели оказались именно у ТВ-сегмента. Доходы Xiaomi от продажи смарт-телевизоров и ноутбуков выросли с 5,8 млрд. юаней в третьем квартале 2019 года до 5,9 млрд. юаней в третьем квартале 2020 год – рост на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В третьем квартале компания смогла продать 3,1 млн. единиц телевизоров Mi TV, что является самым высоким показателем среди всех брендов. Это ставит Xiaomi на первое место в рейтинге продаж смарт-телевизоров внутри китайского рынка. Интереснее всего, что компания занимает это место уже семь кварталов подряд.

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Эксперты отмечают, что этот рост объясняется просто: несмотря на то, что компания уже давно находится в лучах славы, качество продукции остается на высоком уровне, а ценник если и растет, то только «благодаря» инфляции.

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Источник: ITHome



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