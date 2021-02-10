Названо время выхода Realme UI 3.0 на базе Android 12

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Realme хочет быть в авангарде с выпуском фирменной надстройки на новой версии Android

Помимо анонса Realme GT Neo 2 компания решила рассказать о будущем фирменной оболочки. Она сообщила, что в октябре состоится премьера новой итерации прошивки Realme UI 3.0. Точная дата, по всей видимости, будет озвучена ближе к ее выходу.

Компания не стала рассказывать какие-либо подробности о Realme UI 3.0, но с большой долей вероятности можно предположить, что построена она будет поверх Android 12. Следом за материнской компанией Oppo, «дочка» станет тем, кто первым анонсирует фирменную оболочку на двенадцатой версии зеленого робота.

Говорить о том, какие новшества и изменения принесет Realme UI 3.0, преждевременно. Можно лишь говорить о том, что оболочка точно предложит фишки Android 12 и во многом будет походить на ColorOS, которая в свою очередь найдет свое отражение в OxygenOS 12.

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Также в рамках пресс-конференции компания похвасталась тем, что по итогам второго квартала она вошла в топ-6 крупнейших производителей в мире и стала четвертой в Китае. Логично, что Realme не будет останавливаться на достигнутом и планирует улучшить свое положение на рынке. На данный момент она осторожничает и не говорит о том, на каком месте в табеле рангов она себя видит. В планах лишь продать минимум 200 млн трубок в следующем году.

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Источник: mydrivers