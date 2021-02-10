Представили Moto G31, Moto G41, Moto G51 и Moto G71

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Четыре новинки с разной производительностью

Помимо Moto G200 сегодня компания представила еще четыре устройства попроще в рамках линейки Moto G. Новинками стали Moto G31, Moto G41, Moto G51 и Moto G71, которые все получили емкий аккумулятор емкостью 5000 мАч и операционную систему Android 11.

Moto G31 и Moto G41 предложили восьмиядерный процессор Helio G85, OLED‑дисплей диагональю 6,4 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 60 Гц. Разрешение фронтальной камеры составило 13-мегапикселей. Moto G31 предлагает 4 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной, зарядку мощностью 10 Вт и тройную тыльную камеру 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Moto G41 отличается присутствием 6/128 Гб памяти, основного датчика на 48 Мп на тыльной стороне.

Moto G51 и G71 относят к классу 5G-смартфонов, где первый из них предлагает 6,8-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, 4/64 Гб памяти, основную камеру 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп, зарядку на 10 Вт. Построен смартфон на Snapdragon 480+, обладает дактилоскопическим датчиком на боковой грани и защитой от брызг IP52.

Moto G71 отличается тем, что оснащен 60-герцовым OLED-экраном диагональю 6,4 дюйма, чипсетом Snapdragon 695, 6 Гб оперативки,флеш-накопителем на 128 Гб, фронталкой на 16 Мп и тройной основной камерой 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Есть технология быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

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Оценили Moto G31 в 199,99 евро ($227), а за Moto G41 предстоит отдать 249,99 евро ($284). Moto G51 появится на прилавках магазинов с ценником 229,99 евро ($261) и Moto G71 будут предлагать за 299,99 евро ($340).

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Источник: androidauthority