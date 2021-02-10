Представили Realme 8 5G с 90-Гц дисплеем и Dimensity 700

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Realme V13 5G вывели на глобальный рынок как Realme 8 5G

Семейство Realme 8 пополнилось третьей моделью, которая предложила поддержку сетей пятого поколения. Realme 8 5G обладает экраном с повышенной герцовкой, процессором от MediaTek и емкой батарейкой.

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Смартфон оснастили дисплеем диагональю 6,5 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей с частотой обновления 90 Гц и яркостью 600 нит, восьмиядерным чипом Dimensity 700, 4/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем вместительностью 128 Гб.

Емкость аккумулятора Realme 8 5G составила 5000 мАч и есть технология быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Разрешение селфи-камеры 16-мегапикселей и на задней панели предложили набор из трех датчиков 48 Мп (f/1.8) + 2 Мп (макрообъектив) + 2 Мп (датчик глубины). В качестве операционной системы установили Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0.

По факту Realme 8 5G стал версией Realme V13 5G для глобального рынка, где попутно заменили 8 Мп сенсор на 16 Мп датчик. Но вот 4G-версии Realme 8 новинка проигрывает как по части типа дисплея (IPS вместо AMOLED), так и по мощности зарядки и камерам.

За Realme 8 5G с 128 Гб постоянной памяти в Европе будут просить 199 евро, а в Индии за него запросили $227, а модификацию с 4/128 Гб оценили в $204.

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Источник: mysmartprice