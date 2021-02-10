Представили складной Huawei Mate X2

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Вышел Huawei Mate X2 с Kirin 9000, продвинутой камерой и ценником от $2784

Спустя два года после выхода Huawei Mate X компания продолжила гонку за смартфоны с гибкими дисплеями и выпустила очередное творение, второе поколение складного мобильника. Несмотря на сложные времена, она нашла силы и «наскребла» комплектующие на то, чтобы выпустить Huawei Mate X2. Сегодня состоялся анонс смартфона.

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В отличие от первого поколения, преемник отказался от конструкции, когда экран складывается наружу. Теперь компания сконструировала подобие Galaxy Fold, предложив один наружный дисплей и большую 8-дюймовую гибкую матрицу разрешением 2480х2200 точек с частотой обновления 90 Гц, которая складывается внутрь. Сложив мобильник, пользователь сможет работать с устройством при помощи OLED-экрана диагональю 6,45 дюйма разрешением 2700х2160 пикселей. На наружном дисплее имеется овальное отверстие, куда вписали фронталку на 16-мегапикселей.

Весит новинка 295 грамм и в разложенном состоянии толщина корпуса составляет 4,4 мм, а в разложенном — 14,7 мм. Базируется Huawei Mate X2 на фирменном 5-нанометровом чипе Kirin 9000 с тактовой частотой 3,13 ГГц, оснащен 8 Гб оперативной памяти и 256/512 Гб постоянной. Основная камера получила оптику Leica и главный модуль на 50 Мп с диафрагмой f/1.9. В систему тыльной камеры входит ширик на 16 Мп, телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и перископический модуль с 10 кратным зумом. Все сенсоры, кроме широкоугольного получили систему стабилизации изображения.

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Емкость аккумулятора составила 4500 мАч и есть поддержка быстрой 55-ваттной зарядки. Продажи Huawei Mate X2 стартуют 25 февраля и версию с 256 Гб флеш-памяти оценили в $2 784, а модификацию с 512 Гб ПЗУ предлагают за $2 939.

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Источники: mydrivers, mydrivers