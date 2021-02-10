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Realme GT Neo – мощный, стильный, доступный!

Характеристики

Упаковка

Дизайн

Дисплей

Производительность

Камеры и звук

Аккумулятор

Цена и итоги

Видеообзор

Компания Realme приучает нас к тому, что ее смартфоны – ﻿легкие и компактные, приятные в руках. В то же время они обладают далеко не самыми последними характеристиками в плане дисплея, железа и камер. А часто компания выстреливает такими пушками, которые становятся хитами продаж и уже конкурируют с лидерами рынка. И кажется, модель Realme GT Neo ждет та же участь. Вы только посмотрите на эти характеристики.

Характеристики Realme GT Neo

Начнем сразу с цифр на бумаге:

Размеры/вес : 158.5 x 73.3 x 8.4 мм, вес 179г

Дисплей : 6.43”, Super AMOLED, разрешение 2400×1080 (20:9); частота обновления 120 Гц (частота отклика 360 Гц); плотность пикселей 409 ppi

Память : оперативная 6/8/12 Гб LPDDR 4 x ; встроенная 128/256 Гб UFS 3.1 без возможности установки карты памяти

Процессор : Media T ek Dimensity 1200 8-ядерный, частота ядер от 2ГГц до 3ГГц; графический процессор Mail -G77 MC9

Камеры : основной модуль – 64Мп ( Sony IMX682), угол обзора 78,6º, апертура f /1.8; сверхширокоугольный модуль 8Мп, угол обзора 119 º, апертура f /2.3; макромодуль 2 МП, угол обзора 88,8º, апертура f /2.4; фронтальная камера – широкоугольный объектив 16Мп, угол обзора 78º, апертура f /2.5

ОС : Андроид 11 , оболочка Realme UI 2.0

Аккумулятор : 4500мАч

Зарядное устройство : мощность 65Вт (поддерживается 50Вт); напряжение 10В; сила тока 6,5А

Особенности : NFC, Wi-Fi 6, стереозвук, оптический сканер отпечатков пальцев в дисплее, разъем 3.5 мм для наушников, Bluetooth 5.1 с поддержкой аудиокодеков SBC, AAC, APTX, APTX HD, LDAC Bluetooth

Цвета: темно-серый, серебристый и розово-фиолетовый

Что в черном ящике

Теперь перейдем к реальному знакомству – ﻿вскрываем упаковку. Немного о самой упаковке: учитывая поголовную заботу о планете, она довольно объемная и выполнена в черном цвете (а мы уже привыкли к желтому). Внутри нас ожидает отдельно упакованный силиконовый чехол со скрепкой и инструкцией, сам смартфон и кабель USB type-C к нему, а под смартфоном тихонько покоится блок зарядного устройства. Зарядное выглядит приятно, такая себе баночка из белого глянцевого пластика с закругленными краями.

Дизайн

Срываем со смартфона вуаль –﻿ и GT Neo перед нами во всей красе. Мы помним предыдущую версию (без дописки Neo), и внешне они очень схожи между собой. Сзади на всю ширину блока камер тыльную крышку пересекает глянцевая зеркальная полоса. Она выделяется на фоне матовой поверхности, которая, кстати, сделана из поликарбоната. Как заявляют изготовители, он более прочный, чем пластик. Материал приятный на ощупь, из-за шероховатости на задней панели не будут собираться отпечатки пальцев.

Не забыли и о надписи «Dare To Leap» – ﻿вместе с названием бренда Realme она разместилась в нижней части этой полосы и переливается всеми цветами радуги. Здесь стоит упомянуть, что рамка тоже изготовлена из пластика. Хоть и выглядит она, как металл, но нет; это пластик с глянцевой поверхностью.

Габариты, как мы уже привыкли видеть в смартфонах от Realme, довольно удобные для руки. Это стало своего рода традицией, что он меньше, чем конкуренты. Но iPhone 12 mini до него еще расти и расти. Справа расположена кнопка включения (без сканера, он здесь под экраном), а слева – ﻿две кнопки регулировки громкости и слот для 2-х сим-карт. Для карты памяти места увы не нашлось.

Блок камер тоже привычный, тут никакого ноу хау. Это просто прямоугольная черная платформа в стиле Самсунг А 51. На вид модель очень схожа и с Realme8 Pro, если без полоски сзади. О параметрах дисплея поговорим чуть позже, отметим только вырез под фронтальную камеру в левом верхнем углу. Кажется, в центре экрана отверстие бы смотрелось эстетичнее. Но это на любителя. А что вы думаете о таком размещении фронталки – ﻿для вас это важно?

Дисплей

Экран у Риалми ДжиТи Нео перекочевал из предыдущей версии, и он очень хорош. Установлена матрица Super AMOLED от Самсунг с хорошей цветопередачей и насыщенностью. Заявлено 100%-ое покрытие цветового охвата по DCI-P3. Если раньше казалось, что Риалми решили остаться в стороне от повышенных герцовок дисплея, то только не в линейке GT. В «спорткаре» частота обновления экрана составляет 120Гц. Скорость отклика тоже впечатляет – ﻿360Гц. Always on Display тоже завезли.

Но неприятный момент все-таки присутствует, и связан он с ШИМом. Функции DC Dimming здесь нет и на 30% яркости аппарат показывает 124%! Это жесткий удар по зрению! В сумерках или помещении при автояркости экрана глаза будут моментально уставать. Остается надежда, что это исправят за счет обновлений ПО.

Производительность

Две буквы "GT" в названии недвусмысленно намекают на его «спортивный мотор». В модели GT Neo установлен новый мощный чип от компании Mediatek – ﻿Dimensity 1200, выполненный по 6-нанометровому техпроцессу. Realme решили быть первопроходцами и стать первой компанией, которая установила в свою модель этот процессор.

Что ж, проверим, на что он способен и как взаимодействует с остальными компонентами и системой. Для начала, цифры: максимальная частота 3ГГц. Посмотрите, что он творит в тесте Антуту: 702 000 баллов! По результатам он похож на 870-й Snapdragon.

На практике, процессор действительно демонстрирует мощь. В самых требовательных играх он смело выдает 60+ fps. И температура остается в норме в течение всего времени использования. На самой пиковой нагрузке температура составила 47,5 градуса.

В смартфоне предусмотрено паровое охлаждение в медном радиаторе с большой площадью. Но пользователям, по большому счету, все равно, какое охлаждение: жидкое, газообразное или вообще плазменное. Главное, чтобы в руках не ощущался нагрев и не было падения производительности.

А вот оперативная память GTNeo не доросла до новой технологии LPDDR5. Видимо, процессор от MediaTek не поддерживает, поэтому придется довольствоваться LPDDR4x.

Камеры и звук

О камерах отдельно нет смысла много говорить, так как набор модулей в модели довольно стандартный. Мы уже много раз делали сравнения снимков, сделанных с помощью сенсора Sony IMX682: это Xiaomi Mi 10T, Realme 7 и 7 pro, Samsung A52/M51/M31S, а еще Poco X3.

Фотографии с основного модуля получаются четкие и резкие в светлое время дня и даже в пасмурную погоду. В темное же время суток будет, к чему придраться, но немного спасает ночной режим. В целом же, софт пытается слишком сильно вытянуть темные места, добавляя много шумов и «мыла».

Ультраширокий модуль посредственный – только для снимков в солнечный день. Ждать чего-то особенного от него не стоит. То же можно сказать и о 2-мегапиксельном макромодуле.

О фронтальной камере на 16Мп есть, что сказать – она просто ужасная. Это довольно неожиданно, так как уже давно не встречалось такого качества фронтальных снимков: очень слабая детализация и цветопередача. Скорее всего, это связано с процессором от MediaTek, так как у него свои алгоритмы обработки изображений. Не известно точно, исправят это с обновлениями или нет, но надежда остается. Все-таки сенсоры здесь предусматривают намного лучшие снимки, чем получаются.

Электронная стабилизация видео работает только при съемке в HD-качестве. А без нее можно снимать в разрешении 4К и 60 кадров в секунду. Режима HDR при записи видео здесь нет.

За звук отвечают два динамика, один из которых расположен на нижнем торце, а в качестве второго выступает разговорный. Есть поддержка кодека aptXHD и Hi-ResAudio. Как и в случае с 8 Pro – стерео есть, звучит неплохо, но все же не по-флагмански. Не хватает баса и громкости.

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Аккумулятор

Здесь тоже все скучно. Банка на 4500 мАч – стандартная для моделей Риалми. Ее жизнь от одного заряда продлится немногим более одного дня. Надо учитывать, что частота обновления 120Гц делает свое дело и садит аккумулятор значительно быстрее. К счастью, пользователь не лишен выбора: плавность картинки или дополнительные часы жизни.

Быстрая зарядка предусмотрена на 50 Вт, хотя в комплекте зарядный блок на 65 Вт. Realmeзаявляют, что до половины батарея зарядится за 16 минут. Надо же было им что-то об этом заявить…

Цена и итог

Цена за все вариации памяти перед вами - 276$ (6/128 Гб)/310$ (8/128 Гб)/370$ (12/256 Гб). Что мы получаем в итоге за эти деньги?

Мощный игровой процессор

AMOLED -дисплей со 120Гц

Стильный дизайн

Практичная поверхность тыльной панели

Если сравнить Realme GT с Realme GT Neo, то это как 2 капли воды, только в разных цветах корпуса и с разными процессорами. GT имеет на борту топовый процессор от Qualcomm, а GT Neo – от MediaTek. Snapdragon 888 против Dimensity 1200. Все просто. Но с 888-ым «драконом» под капотом ценник скачет сразу на 120$ вверх.

Ну а если сравнивать с моделями других производителей, то, пожалуй, самым интересным из них будет Poco F3 от Xiaomi. Поко более габаритный и не всем это понравится. Выглядит он эффектнее со своей стеклянной крышкой и закругленным блоком камер, но тут же проигрывает в практичности, т.к. очень быстро загрязняется без чехла. У F3 нет аудиоджека, слабее зарядка и камера (48Мп). Что касается дисплея, звука и железа, то в этом они оба примерно одинаковые. А дальше уже интереснее. За Poco F3 продавцы просят около 350$ в версии на 6/128 Гб.

А исходя из ценовой категории, будет уместно упомянуть и Poco X3 Pro. Он стоит 270$ и тоже сделан из пластика (хотя качество сборки и материалов определенно хуже). Емкий аккумулятор на 5160 мАч все равно не помогает нивелировать более слабую зарядку. Но еще: более слабый процессор SD 860, экран IPS (зато без ШИМа), камера снимает еще хуже, чем его собрат F3. Вывод сделайте сами.

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Realme GT Neo Видеообзор

Всем добра и да пребудет с вами Андроид!