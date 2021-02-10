Представили Vivo X60t с оптикой Zeiss и чипом Dimensity 1100

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В Китае представили Vivo X60t, где на смену процессору от Samsung пришел чип MediaTek

Под занавес 2020 года были представлены флагманы Vivo X60 и Vivo X60 Pro, а спустя месяц свет увидел Vivo X60 Pro+. И вот сегодня к ним примкнул четвертый — Vivo X60t. Компания представила эту модель в Китае, и она во многом повторяет характеристики Vivo X60 за исключением аппаратной платформы.

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Если базовая версия серии построена на Exynos 1080, то Vivo X60t получил Dimensity 1100. Приобрести новинку можно будет только в одной модификации с 8/128 Гб памяти. В активе смартфона 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2376х1080 пикселей с поддержкой HDR10+ и 100% DCI-P3.

На передней панели установили модуль для селфи на 32-мегапикселя и на тыльной стороне установлена система из трех датчиков 48 Мп (OIS) + 13 Мп (телеобъектив, 2-кратный зум) + 13 Мп (ширик, угол обзора 120 градусов. Главная фишка камеры в том, что тут предлагают оптику Zeiss.

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Работает Vivo X60t под правлением фирменной оболочки OriginOS на базе Androidv 11 и за автономность работы отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4300 мАч с быстро 33-ваттной зарядкой. Смартфон поддерживает две SIM-карты, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC и GNSS (BeiDou, GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, QZSS), а вот 3,5 мм разъема для наушников и слота для карт microSD нет. Оценили Vivo X60t в $533.

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Источник: gizmochina