Представили Xiaomi Mi 11X и Xiaomi Mi 11X Pro

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Ребрендинг Redmi K40 и Redmi K40 Pro стал причиной появления Xiaomi Mi 11X и Xiaomi Mi 11X Pro

С момента анонса Xiaomi Mi 11 прошло четыре месяца, а почти месяц назад к нему присоединились Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra. И вот сегодня это семейство пополнилось еще двумя моделями Xiaomi Mi 11X и Xiaomi Mi 11X Pro, которые станут эксклюзивом для рынка Индии. Это не созданные с нуля смартфоны. Компания лишь сменила шильдик с Redmi на Mi, а клонировали Redmi K40 и Redmi K40 Pro.

Оба смартфона обладают AMOLED-дисплеем диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 120 Гц, защитой IP53, аккумулятором на 4520 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой. Защищает экран стекло Gorilla Glass 5. В активе аппаратов фронталка разрешением 20-мегапикселей и дактилоскопический датчик на боковой грани.

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Xiaomi Mi 11X Pro построен на базе Snapdragon 888 и на тыльной стороне обладает набором из трех датчиков 108 Мп (Samsung HM2) + 8 Мп + 5 Мп. В случае с Xiaomi Mi 11X предпочтение отдано чипу Snapdragon 870, а в основной камере ключевой датчик заменен на 48 Мп сенсор Sony IMX582. В Индии Xiaomi Mi 11X доступен в двух модификациях 6/128 Гб и 8/128 Гб по цене $400 и $426 соответственно. Что касается "прошки", то младшая версия с 8/128 Гб оценена в $533, а вариант с 8/256 Гб стоит $560.

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Источник: androidauthority