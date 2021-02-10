Представлен Asus Zenfone 8: компактный флагман с хорошим звуком по адекватной цене

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Сегодня состоялась премьера Asus Zenfone 8, получивший флагманские атрибуты в компактном корпусе

Отныне геймерский и навороченный Asus ROG Phone 5 будет существовать не в одиночестве. Компанию ему составит парочка интересных моделей: топовые Asus Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip. Оба мощные и шустрые, где первый станет практически безальтернативным компактом в мире Android, а второй — уникум с камерой-крутилкой.

Asus Zenfone 8 идеально подойдет тем, кто соскучился по мощным компактам. Найдутся те, кому он идеально подойдет по размеру. Он не такой маленький, как iPhone 12 mini и все же существенно компактнее, чем большинство современных флагманов. Zenfone 8 мощный, шустрый, комфортный в использовании и не стоит целого состояния.

Но помимо компактности он обладает мощным Snapdragon 888, 5,9-дюймовой AMOLED-панелью с частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации сенсорного слоя 240 Гц и разрешением 2400х1080 точек. Пиковая яркость составляет 1100 нит, есть функции DC Dimming и Always on Display, а защищает экран стекло Gorilla Glass Victus. OLED-панель предлагает на выбор четыре режима: 60 Гц, 90 Гц, 120 Гц и Avto.

Возможно, кого-то не впечатлит аккумулятор емкостью 4000 мАч, в также опечалит отсутствие беспроводной зарядки и слота для карт microSD. Asus Zenfone 8 предлагает 6/8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5, флеш-накопитель UFS 3.1 вместимостью 128/256 Гб и операционную систему Android 11 с оболочкой Zen 8.

По современным меркам камера у смартфона скромная — «всего» два датчика и нет телевика. Основной модуль Sony IMX686 на 64-мегапикселя со светосилой f/1.8 и оптическим стабом. Дополняет его широкоугольный сенсор Sony IMX363 на 12 Мп с диафрагмой f/2.2. Для фронтальной камеры приготовили датчик на 12 Мп Sony IMX663 с автофокусом Dual-PD, и компания утверждает, что по скорости фокусировки ей нет равных. Эта камера может записывать ролики вплоть до 4К@30fps.

NFC на месте, есть Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, предложили стереодинамики и усилитель звука Cirrus Logic CS35L45, 3,5 мм разъем для наушников и технологию быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Корпус герметичный и получил класс защиты IP68. Весит новинка всего 168 грамм и ее габариты составили 148х68,5х8,9 мм. Ценник на Asus Zenfone 8 стартует с отметки 599 евро ($723). В Украине будет доступна версия с 8/128 Гб по цене 19 999 грн. на старте продаж, впоследствии ценник возрастет до 23 999грн.

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Источник: youtube