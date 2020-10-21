Представлен флагман Smartisan Nut R2

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Smartisan Nut R2: стильный смартфон с 16 Гб оперативки, 108 Мп камерой и поддержкой 8К-видео

Те, кто давно следит за миром технологий слышали о китайской компании Smartisan, которая производит потребительские товары, включая смартфоны. Случались в ее исполнении интересные модели, но, к сожалению, за пределами Китая компания их не продает. В случае с новинкой Smartisan Nut R2 она, похоже, также не планирует выходить на глобальный рынок.

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Smartisan Nut R2 получил статус флагманского продукта и построен на базе чипа Snapdragon 865. В его активе до 16 Гб оперативной памяти LPDDR5, 512 Гб постоянной UFS 3.1 и AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц.









Емкость аккумуляторной батареи составила 4510 мАч и предложили поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 55 Вт. На тыльной стороне установили четырехмодульную камеру, где в качестве главного выступает сенсор на 108-мегапикселей. Дополняют его сенсоры на 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп и один из них телеобъектив для обеспечения 3-кратного оптического зума. Есть лазерный автофокус, поддержка системы оптической стабилизации изображения и можно писать видео в формате 8К. Руководит работой Smartisan Nut R2 фирменная оболочка SmartisanOS на базе Android 10.





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Доступен смартфон в четырех модификациях: 8/128 Гб — $677, 8/256 Гб — $722, 12/256 Гб — $798 и 16/512 Гб — $978.





Источник: gizmochina