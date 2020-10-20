DxOMark начал тестировать дисплеи. Уже и лидеры определены

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DxOMark теперь взялся за оценку дисплеев

Традиционная вотчина для специалистов DxOMark для тестов и оценки возможностей — камеры смартфонов. Изначально эксперты лаборатории брались за изучение основных камер, а в начале прошлого года еще и взялись за фронталки. Стали специалисты DxOMark тестировать и качество звучания мобильных устройств. Но и этого им показалось мало, теперь они взялись и за дисплеи.

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Сотрудники ресурса изучали экраны максимально детально, уделив внимание таким параметрам: четкость картинки, качество цветопередачи, отзывчивость дисплея, артефакты, качество статического изображения и видео. Не забыли специалисты DxOMark дать оценку отрисовке деталей, возможности воспроизводить видео различных форматов, есть ли пропуск кадров во время игрового процесса и другим моментам.

Уже опубликованы первые результаты и составлен рейтинг, куда вошли девять моделей. В первой тройке сразу два места сумели отвевать флагманы Samsung. Лучшим с результатом 89 баллов признан дисплей у Galaxy Note 20 Ultra 5G, а на третьем месте с 87 баллами оказался Galaxy S20 Ultra 5G. На вторую строчку смог взгромоздиться OnePlus 8 Pro, который получил от специалистов DxOMark 88 баллов.

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С четвертого по девятое место получили модели iPhone 11 Pro Max, TCL 10 Pro, Oppo Find X2 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra, Asus ROG Phone 3 и Black Shark 3 Pro.

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Источник: dxomark