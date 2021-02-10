Представлен флагманский датчик OmniVision OV50A на 50 Мп

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Анонсировали сенсор OmniVision OV50A, который мы увидим в камерофонах

Компания OmniVision Technologies представила свой топовый датчик изображения OV50A, который найдет свое применение в камерах флагманов. На что способен этот модуль, можно будет оценить не ранее второй половины нынешнего года, ведь поставки образцов датчика производителям смартфонов компания начнет во втором квартале. Какие компании готовы установить OmniVision OV50A в своих смартфонах, не сообщается.

Сенсор обладает разрешением 50-мегапикселей, и оптический формат составил 1/1,5". Размер же каждого пикселя равен 1,0 мкм. В числе главных фишек модуля называют технологию Quad Phase Detection (QPD), которая позволяет охватить фазовой автофокусировкой всю площадь сенсора. Создатели амбициозно заявляют, что «производительность автофокусировки уровня зеркальных камер».

Технология Quad Phase Detection позволяет быстро и точно фокусироваться даже в условиях слабого освещения, а также обеспечивает лучший расчет расстояния. Скорее всего, OmniVision OV50A ляжет в основу главных датчиков смартфонов.

Новый сенсор поддерживает HDR и съемку 8К видео с кадровой частотой 30 к/с, а также можно вести съемку в форматах 1080р и 720р со скоростью 240fps и 480fps соответственно.

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Источник: omnivision