Представлен игровой iQOO Z3 по заманчивой цене

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В Китае представили iQOO Z3 с 120-Гц экраном, 50 Вт зарядкой и Snapdragon 768G

Суббренд Vivo продолжает выпускать годные мобильники и сегодня в Китае был представлен iQOO Z3, который позиционируется как доступный игровой смартфон. К числу атрибутов устройства для игр относят достаточно мощный чип, дисплей с повышенной частотой обновления и отклика сенсора, игровой режим и пятиуровневую систему жидкостного охлаждения.

iQOO Z3 оснастили 6,58-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ (2408х1080 точек) с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика тача 180 Гц. Внутри корпуса толщиной 8,5 мм весом 185,5 грамм скрывается чип Snapdragon 768G в связке 6/8 Гб оперативной памяти LPDDR4x. Здесь реализовали технологию виртуального расширения памяти, позволяющей увеличить 8 Гб оперативки до 11 Гб.

Обладает iQOO Z3 флеш-накопителем UFS 2.2 емкостью 128/256 Гб, игровыми функциями Game Box и Eagle Eye Mode 2.0, системой охлаждения, состоящую из термогелевых и медных трубок. На передней панели установили фронталку на 16 Мп и сзади есть трехмодульная камера 64 Мп (f/1.79) + 8 Мп (ширик, угол обзора 120 градусов, f/2.2) + 2 Мп (макрообъектив, f/2.2).

Емкость аккумулятора iQOO Z3 составила 4400 мАч с быстрой зарядкой FlashCharge на 55 Вт. В активе смартфона порт USB Type-C, дактилоскопический датчик на боковой грани, поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и операционная система Android 11 с оболочкой OriginOS для iQOO 1.0.

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Продажи iQOO Z3 стартуют с 1 апреля и за версию с 6/128 Гб запросили $260, вариант с 8/128 Гб оценили в $275 и с 8/256 Гб — $305.

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Источник: gizmochina