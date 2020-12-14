Представлен iQOO U3 с 90-Гц дисплеем и емкой батарейкой

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В Китае представлен 5G-смартфон iQOO U3

Компания iQOO, которая является суббрендом Vivo продолжает пополнять модельный ряд своих устройств и сегодня представила iQOO U3. Это среднего класса смартфон, в котором сделали ставку на поддержку сетей пятого поколения и дисплей с повышенной частотой обновления.

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Аппаратной основой новинки стал чипсет Dimensity 800U, обладающий восемью процессорными ядрами с пиковой частотой 2,4 ГГц и графикой Mali-G57. Обладает iQOO U3 экраном диагональю 6,58 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, 6/8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной.

Габариты корпуса смартфона составили 164,15х75,3х8,4 мм и внутри скрывается аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки. Разрешение фронтальной камеры iQOO U3 составило 8-мегапикселей со светосилой f/2.0 и на тыльной стороне установлена система из двух датчиков 48 Мп (f/1.79) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4).

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В арсенале устройства порт USB-Type-C, поддержка Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и операционная система Android 10 с фирменной оболочкой iQOO UI 1.5. Версия с 6/128 Гб памяти оценена в $229 и модификация с 8/128 Гб обойдется в $250.

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Источник: gizmochina