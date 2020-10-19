iQOO U1x: выносливый с AMOLED-дисплеем и просят всего от $134

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Доступный iQOO U1x предлагает неплохое оснащение за свою цену

Суббренд Vivo — iQOO продолжает расширять модельный ряд смартфонов, с которым она все больше укрепляет свои позиции в Китае. На очереди выход iQOO U1x, который попадает в одну из самых популярных ценовых категорий устройств с ценником до $200. В целом новинка получила интересное оснащение по меркам той стоимости, которую установили на нее — от $134.

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Официально iQOO U1x еще не представлен, но ряд интернет-площадок в Китае уже предлагают его к покупке. Сообщается, что смартфон базируется на восьмиядерном чипе Snapdragon 662 с пиковой частотой 2 ГГц и видеоускорителем Adreno 610. В оснащение устройства входит 4/6 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и емкий аккумулятор на 5000 мАч.

Это все сведения, которыми поделились ритейлеры, но благодаря данным с сертификационного сайта TENAA мы знаем, что iQOO U1x обладает AMOLED-экраном диагональю 6,52 дюйма разрешением HD+, селфи-модулем на 8-мегапикселей и тройной тыльной камерой на 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Руководит работой смартфона программное обеспечение Android 10 и габариты корпуса составили 164,41х76,32х8,4 мм при весе 171,3 грамма.

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Источник: gizmochina