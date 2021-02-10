iQOO Neo 5s предложит флагманский дисплей и «железо» за невысокий прайс

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Ранее в этом году состоялся дебют iQOO Neo 5, которому затем в пару дали iQOO Neo 5 Lite (Vitality Edition). В скором времени к ним должен присоединиться iQOO Neo 5s. Название условное и высказано одним из инсайдеров. Техно-шпионы также причастны к тому, что в сеть слили характеристики новинки.

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Они сообщают, что iQOO Neo 5s предложит 6,56-дюймовый OLED-дисплей от BOE разрешением 2376х1080 точек. Это будет 10-битная панель с изогнутыми краями и частотой обновления 120 Гц. Аппаратной основой смартфона должен стать чип Snapdragon 888 и емкость аккумулятора составит 4500 мАч с технологией быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Предполагается, что iQOO Neo 5s будет доступен в двух модификациях с 8/128 Гб и 12/256 Гб памяти. Разрешение фронтальной камеры составит 16-мегапикселей и основная камера должна предложить три датчика изображения с главным на 48 Мп Sony IMX598 с системой оптической стабилизации изображения. Ценник на аппарат в таком исполнении может стартовать с отметки $465. Когда стоит ждать анонс iQOO Neo 5s. не сообщается.

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Источник: gizmochina