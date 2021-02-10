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Планета BBK: iQOO обретет независимость от Vivo

28.09.2021 90 0

В начале следующего года iQOO должна распрощаться со статусом суббренда

Практика создания суббрендов достаточно распространена среди китайских производителей смартфонов. На небосклоне появляются различные бренды, которые преследуют и ожесточенно соревнуются за внимание потребителей. Создание суббренда — дополнительный инструмент для самовыражения, попытка придать новизну и увеличить свое присутствие на рынке.

 

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iQOO — детище авторитетного и уважаемого «родителя» Vivo. Появился на свет суббренд в 2019 году и за прошедшие два года выпустил несколько интересных и близких к сбалансированным решений. А главное — «дочка» не борзеет с ценниками и на многие модели они вполне адекватные.

 

Планета BBK: iQOO обретет независимость от Vivo – фото 1

 

Случается, что суббренд перерастает в отдельный бренд, который воспринимается как самостоятельный. По слухам, это может произойти с iQOO, которая обретет независимость и отправится в свободное плавание в первой половине следующего года. Говорится, что за прошедшее время iQOO окрепла, набралась опыта и уже не нуждается в поддержке материнской компании.

 

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Источники уверяют, что в начале 2022 года iQOO уйдет из-под крыла Vivo и станет в один ряд с прочими суббрендами BBK Electronics как самостоятельная единица. До конца нынешнего года компания еще в статусе суббренда выпустит несколько новинок, а также презентует новую серию T.

 

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Источник: gizmochina

iQOO Vivo
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 28.09.2021

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Планета BBK: iQOO обретет независимость от Vivo