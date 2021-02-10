Представлен Moto G10 Power с мощным аккумулятором

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Вышел бюджетный Moto G10 Power с акцентом на приличную автономность

Motorola в числе тех компаний, кто ударными темпами обновляет модельный ряд смартфонов. Сегодня она представила Moto G10 Power, название которого уже прямо указывает на его главную фишку — продолжительное время работы. А обеспечивает его аккумуляторная батарея емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой 20-ваттной зарядки.

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Moto G10 Power получил MaxVision-дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением 1600х720 пикселей. Аппаратной основой его стала платформа Snapdragon 460 с восемью процессорными ядрами с пиковой частотой 1,8 ГГц и видеоускорителем Adreno 610. Смартфон удостоился 4 Гб оперативной памяти, флеш-накопителя емкостью 64 Гб, порта USB Type-C и сканера отпечатков пальцев.

В каплевидный вырез на дисплее Moto G10 Power вписали фронталку на 8-мегапикселей со светосилой f/2.2. Основная камера четырехкомпонентная и в качестве главного установлен сенсор Samsung GM1 на 48-мегапикселей. Дополняет его широкоугольный модуль на 8-мегапикселей, датчик глубины и макромодуль разрешением 2-мегапикселя каждый.

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Габариты корпуса составили 165,22х75,73х9,89 мм при весе 220 грамм и поверх него нанесено водоотталкивающее покрытие, обеспечивающее защиту по классу IP52. Есть выделенная кнопка для активации Google Assistant и операционная система Android 11. С 16 марта Moto G10 Power появится в продаже в Индии по цене $135.

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Источник: fonearena