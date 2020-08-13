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Motorola E7 прошел сертификацию, выход не за горами

13.08.2020 409 1

Motorola решила брать количеством. Конечно, сама продукция пока только готовится к выходу, но уверенность бренда в успехе поражает. В этом году компания запланировала к выходу несколько среднебюджетников и пару флагманских смартфонов. И если про флагманы мы поговорим с вами как-нибудь в другой раз, то о среднем ценовом диапазоне можно завести разговор прямо сейчас. Тем более, что в Сети появился сертификат на готовящийся Moto E7.

 

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Новая информация о Motorola Е7 недавно была замечена в списках одного испанского магазина, где был указан ценник 148 евро. В рекламном объявлении был указан номер модели, и фанаты смогли разыскать подтверждение того, что новинка уже была сертифицирована бюро FCC.

 

Motorola E7 прошел сертификацию, выход не за горами – фото 1

 

На сайте сертификационного агентства вместе с краткими техническими характеристиками было размещено также и схематическое изображение смартфона. Судя по заднику устройства, нас ждет либо двойная, тройная основная камера. Сканер отпечатка пальца будет располагаться ниже камеры и будет встроен в логотип Moto.

 

Также на сайте FCC указано, что E7 будет иметь батарею емкостью 5000 мАч. Другое сертификационное бюро TUV Rheinland говорит нам о том, что аппарат будет иметь зарядное устройство мощностью 10 Вт.

 

Motorola E7 прошел сертификацию, выход не за горами – фото 2

То самое изображение смартфона

 

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Напомним, что информация о Moto E7 появилась еще в июле на сайте канадского поставщика Motorola. Тогда мы узнали, что смартфон будет иметь вырез-каплю на дисплее для фронтальной камеры. Сам дисплей должен иметь размер 6,2" с разрешением HD+. Одна модификация будет иметь 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища, а базовая модель может иметь набор оперативки и постоянной памяти 2/32 ГБ.

 

Самой большой загадкой остается используемый чип. По слухам, нас ждет либо Snapdragon 460, либо 632.

 

Motorola E7 прошел сертификацию, выход не за горами – фото 3

 

Источник: dealntech.com

Motorola Moto E7
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 13.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Игорь 0
может иметь соотношение 2/32 ГБ.... спасибо поржал над соотношением, увидеть такое в профильном издании, находка для весельчаков
13.08.2020 09:34
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Motorola E7 прошел сертификацию, выход не за горами