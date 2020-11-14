Представлен новый бюджетник Vivo Y12s

616

Компания Vivo заполняет рынок бюджетников, как и все китайские производители – на полки магазинов попал новый Vivo Y12s.

Vivo представила новый смартфон среднего ценового диапазона под названием Vivo Y12s. Устройство уже доступно для покупки на некоторых азиатских рынках, как, например, Гонконг и Вьетнам.

К сильным сторонам Vivo Y12s за его прайс относятся: большой экран в аккуратном корпусе, огромная батарейка и неплохая (на бумаге) для бюджетника основная камера на два объектива.

Читать также: ﻿

Vivo Y12s оснащен большим IPS-дисплей размером 6,51 дюйма. Экран имеет вырез для фронтальной камеры в виде капли и разрешение HD+ при соотношении сторон 20:9. Размеры устройства стандартны для диагонали дисплея: 164,41 x 76,32 x 7,41 мм, а вес составляет 191 грамм. Сканер отпечатков пальцев располагается на боковой грани смартфона.

На задней стороне смартфона расположен вертикальный блок камеры, включающий 13-мегапиксельный основной датчик с диафрагмой f/1.8 и дополнительный 2-мегапиксельный объектив с диафрагмой f/2.4 для портретных снимков. На фронтальной стороне расположена селфи-камера на 8 Мп.

Под капотом Vivo Y12s работает MediaTek Helio P35. Чипу помогает набор из 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб хранилища. В смартфоне также есть слот для карт microSD для расширения скромного объема памяти. Прошивкой выступает FunTouch OS версии 11 на базе Android 10. Модель питает батарея емкостью 5000 мАч, которая поддерживает мощность зарядки всего на 10 Вт.

Читать также: ﻿

Vivo Y12s оценили в 1098 гонконгских долларов, что примерно равняется 142 долларам США. Смартфон доступен в двух цвета: черный и голубой.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

Источник: Playfuldroid



https://andro-news.com/news/instagram-vypustil-ocherednoe-obnovlenie-interfeysa-v-svoem-pril.html Instagram выпустил очередное обновление интерфейса в своем приложении(в Адм. панель)