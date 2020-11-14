Instagram выпустил очередное обновление интерфейса в своем приложении

624

Скажите честно, нужно ли еще вносить какие-то обновления во внешний вид Instagram?

Нынешний вид Instagram﻿

В последнее время Facebook внедряет все больше новых функций в приложение Instagram. И вот впервые за многие годы компания полностью обновила домашний экран – теперь на главной странице вы найдете Instagram Reels (вариант TikTok от американской соцсети) и Магазин. Новый дизайн была отправлен еще в четверг, так что вы уже могли видеть изменения в своем смартфоне.

Читать также: Facebook добавляет возможность совместимой переписки через Messenger и Instagram﻿

Вкладка Reels приведет пользователей прямо к коротким видеоматериалам (ну, правда, прям как в TikTok). В свою очередь, при выборе вкладки Магазин будут показаны персонализированные страницы, через которые можно будет совершать покупки, а также следить за новыми видеороликами и обновлениями ассортимента конкретного магазина.

Новый вид Instagram﻿

Раздел Reels заменит вкладку Выкладывания фотографий, которая находится теперь в верхней части экрана. Туда же переедет и вкладка «Действия» (значок сердца), и она будет находиться рядом с Direct Messages.

Появление отдельной вкладки Reels означает, что Facebook всерьез задумался стать конкурентом TikTok. Забавно, что для давно запущенного IGTV до сих пор нет отдельного меню, и, судя по всему, Instagram не стремится добавлять его. Пользователи, которые хотят просмотреть длинные видео, должны пройти через страницу Feed.

Читать также: TikTok обошел Instagram в рейтинге самых популярных приложений у подростков﻿

Добавление вкладки Магазина не удивительно – приложение уже несколько лет используется как место эффективной рекламы для сотни торговых площадок.

Посмотрим, как эти изменения примет аудитория приложения.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿





Источник: Financial Express



https://andro-news.com/news/iphone-12-pro-max-razobrali-i-otmetili-neskolko-neobychnyh-reshe.html iPhone 12 Pro Max разобрали и отметили несколько необычных решений(в Адм. панель)