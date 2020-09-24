Технические характеристики Vivo Y12s обнаружили в Google Play Console

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Vivo продолжает насыщать рынок своими устройствами, а фанаты и не против.

Vivo Y12s﻿ на Google Play Console

Vivo работает над новым устройством среднего ценового диапазона под названием Vivo Y12s. В недавнем прошлом смартфон уже получил несколько сертификатов. Теперь же он появился в Google Play Console. Во-первых, мы узнали его технические характеристики, а во-вторых, смартфон будет показан очень скоро.

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Среди органов, выдавших сертификат на Vivo Y12s, стали Индонезийская TKDN, Евразийская экономическая комиссия России и Китайская сертификация качества. На странице устройства в Google Play Console указано, что смартфон работает на базе MediaTek MT6765, то есть уже давно известного Helio P35. В смартфоне установлено 3 ГБ оперативной памяти.

По изображению смартфона видно, что в дисплее установлена выемка в виде капли. Экран имеет разрешение HD+, размер его неизвестен. К сожалению, аппарат будет поддерживать только медленный стандарт зарядки 10 Вт. Смартфон будет работать на Android 10 из коробки. Остальные технические характеристики устройства в настоящее время неизвестны.

Vivo Y12 является новым вариантом смартфона Vivo Y12, который дебютировал несколько месяцев назад в Индии с ценником $169. Смартфон оснащен 6,53-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, а его сердцем является чипсет Helio P22. Исходя из этого можно понять две вещи – нас ждет какой-никакой апгрейд хотя бы по процессору, и примерная стоимость может составлять 170-180 долларов.

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Все подробности мы узнаем чуть позже.

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Источник: 91Mobiles



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