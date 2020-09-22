Vivo V20 Pro прошел тест GeekBench и показал неплохие характеристики

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Vivo вовсю готовят новый субфлагман Vivo V20 Pro.

Китайский производитель готов представить новую линейку смартфонов в виде Vivo V20, V20 SE и Vivo V20 Pro. Буквально за несколько часов до анонса смартфон Vivo V20 Pro обнаружили в базе данных GeekBench, и тест показал основные характеристики топового устройства из новой линейки.

Просочившийся список характеристик с сайта бенчмарка показал, что нас ждет Snapdragon 765G и 8 ГБ оперативной памяти. Несмотря на то, что чип относится к субфлагманским решениям, зная ценовую политику компании и приписку «Pro», можно понять, что Vivo установит не самый адекватный ценник.

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В GeekBench 5 смартфон набрал 638 баллов в одноядерном тесте и 1958 баллов – в многоядерном.

Согласно последним данным, Vivo V20 Pro оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц. Смартфон предоставит 128 ГБ хранилища в базовой комплектации, и, возможно, производитель также подготовил вариант с 256 ГБ памяти. Смартфон будет питать аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

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Блок основной камеры состоит из трех сенсоров: главный на 64 Мегапикселя, 8-мегапиксельный «ультраширик» и 2-мегапиксельный сенсор для макросъемки. В экране будет установлена двойная фронталка, где основной датчик имеет разрешение 44 Мп, а вспомогательный ультра-широкоугольный модуль – 8 Мп.

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Источник: notebookcheck.net



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