Представлен новый Honor Band 6 с непривычным дизайном

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Huawei не забывают наполнять рынок носимыми устройствами – вышел новый браслет Honor Band 6.

Вчера Honor показали новый браслет Honor Band 6, который точно приглянется фанатам всего необычного и непривычного. Компания утверждает, что новый смарт-браслет даст определённый скачок развития благодаря своему безрамочному дизайну.

В частности, Honor Band 6 красуется большим 1,47-дюймовым AMOLED-экраном с соотношением экрана к устройству 64%. В браслете используется изогнутое стекло, выполненное по технологии 2.5D, а также добавлены боковые кнопки для управления гаджетом.

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Кроме дикого (для многих) дизайна, Honor Band 6 также удивит широкой функциональностью: компания «прикрутила» новые наработки в области слежения за здоровьем. Браслет оснащен поддержкой технологии мониторинга частоты сердечных сокращений четвертого поколения HUAWEI TreSeen 4.0, которая также поддерживает мониторинг насыщения крови кислородом.

Также в Honor Band 6 имеется поддержка технологии мониторинга сна HUAWEI TruSleep 2.0 и функции HUAWEI Trurelax, отслеживающей изменения сердечного ритма на протяжении всего дня.

Кроме того, Honor Band 6 поддерживает 10 спортивных режимов, их автоматическое определение, а также напоминает, чтобы вы не забыли записать процесс выполнения упражнения.

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В Honor Band 6 впервые применена технология быстрой зарядки. Зарядка в течение 5 минут обеспечит использование в течение 2 дней. Заряжается устройство через специально созданные магнитные коннекторы. При полной зарядке браслет можно использовать в течение 14 дней.

Стандартную версию Honor Band 6 оценили в 249 юаней (примерно $37), а с NFC обойдется в 289 юаней ($43). Предзаказы стартуют с 4 ноября.

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Источник: Gizmochina



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