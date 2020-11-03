Motorola уже работает на следующим поколением Moto G9 Play

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Motorola вовсю готовят продолжение своего локального хита Moto G9 Play, который ожидаемо должен стать лучше своего предшественника.

Возможный Moto G10 Play﻿

Прошло всего около двух месяцев с тех пор, как Motorola анонсировала Moto G9 Play, но, похоже, что преемник этого бюджетного устройства уже почти готов.

В Сети начали появляться утечки, раскрывающие ключевые характеристики будущего устройства, включая слегка уменьшенный размер батареи, новый дизайн фронталки и боковое расположение сканера отпечатков пальцев.

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На сайтах различных сертификационных бюро было найдено устройство, имеющее номер модели XT-2117 – именно оно считается следующим Moto G10 Play. У него много общего с предыдущим G9 Play, в том числе блок основной камеры на три объектива. Размер экрана остался прежним - 6,5 дюйма, но поменялся дизайн фронталки: теперь она в виде аккуратного выреза слева.

Moto G9 Play﻿

Однако, к сожалению, не изменится размер «подбородка» G10 Play – он все еще останется достаточно массивным.

Кого-то порадует изменение расположения сканера отпечатков пальцев: с задника он переехал на правую грань устройства. Определенно правильным решением станет сохранение 3,5-миллиметрового джека для наушников.

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Самым большим разочарованием станет уменьшение емкости батарейки – с 5000 мАч до 4850 мАч. Не так все плохо, конечно, но и не отлично. Посмотрим, как Motorola объяснит уменьшение. Возможно, нас ждет более энергоэффективный процессор.

Новая информация должна появиться в скором времени.﻿

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Источник: Android Authority



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