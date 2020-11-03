Motorola уже работает на следующим поколением Moto G9 Play
Motorola вовсю готовят продолжение своего локального хита Moto G9 Play, который ожидаемо должен стать лучше своего предшественника.
Возможный Moto G10 Play
Прошло всего около двух месяцев с тех пор, как Motorola анонсировала Moto G9 Play, но, похоже, что преемник этого бюджетного устройства уже почти готов.
В Сети начали появляться утечки, раскрывающие ключевые характеристики будущего устройства, включая слегка уменьшенный размер батареи, новый дизайн фронталки и боковое расположение сканера отпечатков пальцев.
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На сайтах различных сертификационных бюро было найдено устройство, имеющее номер модели XT-2117 – именно оно считается следующим Moto G10 Play. У него много общего с предыдущим G9 Play, в том числе блок основной камеры на три объектива. Размер экрана остался прежним - 6,5 дюйма, но поменялся дизайн фронталки: теперь она в виде аккуратного выреза слева.
Moto G9 Play
Однако, к сожалению, не изменится размер «подбородка» G10 Play – он все еще останется достаточно массивным.
Кого-то порадует изменение расположения сканера отпечатков пальцев: с задника он переехал на правую грань устройства. Определенно правильным решением станет сохранение 3,5-миллиметрового джека для наушников.
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Самым большим разочарованием станет уменьшение емкости батарейки – с 5000 мАч до 4850 мАч. Не так все плохо, конечно, но и не отлично. Посмотрим, как Motorola объяснит уменьшение. Возможно, нас ждет более энергоэффективный процессор.
Новая информация должна появиться в скором времени.
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Источник: Android Authority
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