Представлен OnePlus Ace Racing Edition: хорошо знакомый смартфон в другом обличьи

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Сегодня представили OnePlus Ace Racing Edition, который, по всей видимости, позиционируется как гоночная версия Ace. Новинка имеет много общего с OnePlus Ace, Realme GT Neo 3 и Oppo K10. По сути компания в четвертый раз перевыпускает один и тот же смартфон, меняя дизайн. В данном случае ставка сделана на IPS-панель с высокой герцовкой и внешний вид от OnePlus 10 Pro.

OnePlus Ace Racing Edition оснастили 120-герцовым дисплеем диагональю 6,59 дюйма разрешением FullHD+, чипсетом Dimensity 8100 Max, 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 128/256 Гб постоянной UFS 3.1. Руководит работой смартфона оболочка ColorOS 12.2 на базе Android 12.

Поставляется OnePlus Ace Racing Edition с линейным вибромотором, стереодинамиками, модулем NFC, сканером отпечатков пальцев на боковой грани и аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой. Разрешение фронтальной камеры составило 16-мегапикселей и на тыльной стороне установили систему из трех сенсоров 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

В продажу OnePlus Ace Racing Edition поступит 31 мая в трех модификациях: 8/128 Гб — $297, 8/256 Гб — $326 и 12/256 Гб — $371. Первые покупателю получат скидку в $15 на покупку смартфона.

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Источник: mydrivers