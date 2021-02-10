Представлен OnePlus Nord CE 2 Lite: конвейер в действии

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Помимо OnePlus 10R сегодняшний день запомнится анонсом OnePlus Nord CE 2 Lite. И в этом случае вновь имеем дело с ребрендингом и повторением пройденного. На этот раз в качестве объекта для клонирования был выбран Realme 9 Pro. Повторили все: от дизайна до начинки.

Аппаратной основой OnePlus Nord CE 2 Lite выступил 6-нанометровый Snapdragon 695. Передняя панель отведена под 6,59-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, а также тут расположился «глазок» фронтальной 16-мегапиксельной камеры.

Емкость аккумулятора составила 5000 мАч и предложили быструю 33-ваттную зарядку SuperVOOC. Обладает OnePlus Nord CE 2 Lite операционной системой Android 12 с надстройкой Oxygen OS 12.1, 3,5 мм разъемом для наушников, фронталкой Sony IMX471 на 16-мегапикселей и основной камерой 64 Мп + 2Мп + 2 Мп.

Старт продаж смартфона запланирован на 30 апреля и выбирать предстоит между двумя модификациями с 6/128 Гб и 8/128 Гб памяти по цене $261 и $287 соответственно.

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Источник: oneplus