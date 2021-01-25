Представлен Oppo A55 5G: емкая батарейка и Android 11

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В Китае анонсирован 5G-смартфон Oppo A55 5G с чипом от MediaTek и актуальной версией зеленого робота

Oppo плотно обосновалась среди когорты крупнейших вендоров, но в этом мире нет ничего постоянного и место в топе можно потерять. Особенно важно выпускать массовые модели, на которые и приходятся основные продажи. Так, сегодня компания представила Oppo A55, который, прежде всего выделяется поддержкой 5G‑сетей и наличием Android 11.

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Оценили Oppo A55 5G в $247 и за эту сумму пользователь получает аппарат на базе восьмиядерного чипа Dimensity 700, с 6 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 128 Гб. Отображается информация на дисплее диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+ (1600х720 пикселей).

В наличии фронтальная камера на 8-мегапикселей с диафрагмой f/2.0, которую вписали в каплевидный вырез. На тыльной стороне установили систему из трех датчиков, где главный на 13-мегапикселей со светосилой f/2.2, а дополнили его датчиком глубины на 2 Мп и макрообъективом с аналогичным разрешением.

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Оснастили Oppo A55 5G сканером отпечатков пальцев на боковом торце, аккумулятором емкостью 5000 мАч, портом USB Type-C, беспроводными адаптерами Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5. Габариты корпуса составили 163,9х75,7х8,4 мм при весе 186 грамм.

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Источник: gsmarena